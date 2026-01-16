LARIO RETI HOLDING: PROSEGUONO I LAVORI AL DEPURATORE DI VALMADRERA

LECCO – Lario Reti Holding ha avviato l’installazione di due nuovi impianti di deodorizzazione nei depuratori di Valmadrera e di Colico Monteggiolo. Gli interventi, dal valore complessivo di 500.000 euro, sono finalizzati alla riduzione delle emissioni odorigene e al miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti.

I lavori sono già iniziati al depuratore di Valmadrera, mentre l’avvio dell’intervento a Colico è previsto entro la fine di febbraio; in entrambi i siti, il completamento delle opere è programmato per la primavera 2026. Gli interventi riguardano in particolare le fasi del trattamento dei fanghi, durante le quali possono generarsi odori più intensi. Dopo il trattamento biologico delle acque reflue, infatti, le acque più cariche di fango vengono avviate ai processi di disidratazione, che ne riducono il volume in vista del riutilizzo o dello smaltimento. È soprattutto in questa fase che si concentrano le principali emissioni odorigene.

Per il trattamento dell’aria estratta dalle aree più critiche degli impianti, verranno installati sistemi di biofiltrazione – una tecnologia naturale ed efficace per l’abbattimento degli odori – già testati e presenti negli impianti di Lecco, Bellano, Mandello e Taceno. I biofiltri sono costituiti da un letto filtrante che ospita microrganismi in grado di degradare le sostanze maleodoranti presenti nell’aria, trasformandole in composti non odorosi.

I biofiltri sfrutteranno l’azione di gusci di molluschi, come cozze, capesante e ostriche, che offrono una superficie particolarmente adatta allo sviluppo dei microrganismi responsabili del processo di biodegradazione. L’aria aspirata viene convogliata all’interno del biofiltro e distribuita in modo uniforme sul letto filtrante, favorendo il contatto con i microrganismi.

Con questi interventi, Lario Reti Holding prosegue nel percorso di costante miglioramento degli impianti, con particolare attenzione alla tutela ambientale e alla qualità della vita delle comunità locali, intervenendo non solo sulla gestione dell’acqua, ma anche su quella dell’aria.