LARIO RETI HOLDING: PROSEGUONO I LAVORI LUNGO VIA COPPOLA A CIVATE

CIVATE – Nel comune di Civate continuano gli interventi di separazione delle reti fognarie e di sostituzione della rete idrica a cura di Lario Reti Holding. Avviati nell’autunno 2024, le opere, che prevedono un investimento complessivo di 2,2 milioni di euro e porteranno benefici significativi per i residenti e l’ambiente, tra cui la prevenzione di eventuali sversamenti di reflui nel bacino ovest del Lago di Annone.

Attualmente, gli interventi sono in corso lungo via Coppola, dove proseguiranno fino all’8 agosto, data prevista per la sospensione estiva. I lavori riprenderanno il 25 agosto, proseguendo da via Coppola verso via Broggi. Con l’avanzare del cantiere, la viabilità subirà modifiche temporanee, concordate di volta in volta con la Polizia Locale e segnalate tramite cartellonistica dedicata.