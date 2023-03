LECCO – Lario Reti Holding, la società gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco, è alla ricerca di un addetto alla Gestione del Credito per sostituzione maternità.

La persona assunta sarà inserita all’interno della Divisione Corporate, nell’Ufficio Gestione Credito, il cui scopo è gestire il credito insoluto secondo le procedure aziendali, riducendo al minimo le perdite sui crediti attraverso un costante monitoraggio dei crediti in scadenza.

La graduatoria finale di questa selezione avrà la validità di dodici mesi e sarà tenuta in considerazione per esigenze identiche o analoghe. La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi. Le candidature potranno pervenire unicamente online tramite lo Sportello CV di Lario Reti Holding . È richiesto l’invio del curriculum vitae in lingua italiana.

Le candidature verranno valutate da parte di una Commissione appositamente nominata e riguarderà le informazioni dichiarate nel curriculum vitae presentato da ciascun concorrente, nonché la chiarezza e la completezza del CV stesso. Le candidature ritenute qualificate saranno chiamate alle fasi successive della valutazione, consistenti in colloqui che potranno comportare anche prove scritte e/o pratiche. L’iter di selezione potrà essere affidato, in tutto o in parte, a società esterna specializzata in ricerca di personale, garantendo l’applicazione dei principi di selezione previsti Regolamento aziendale.