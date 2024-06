LARIO RETI HOLDING: RIPRISTINATI GLI ASFALTI A OLGINATE E VALGREGHENTINO

OLGINATE – Sono terminate anche le opere di ripristino degli asfalti, a seguito dei lavori di rifacimento della rete di acquedotto eseguiti da Lario Reti Holding, nei comuni di Olginate e Valgreghentino.

L’intervento, che ha interessato le vie Ronco Praderigo, Promessi Sposi, Diligenza e Postale Vecchia a Olginate e via Kennedy a Valgreghentino, aveva come obiettivo principale l’ottimizzazione e riduzione delle perdite della rete idrica. I lavori hanno avuto come ulteriore scopo la riqualificazione della rete di acquedotto, garantendo un miglioramento complessivo delle infrastrutture idriche della zona andando esclusivamente a sostituire quelle esistenti senza la necessità di posare nuove parti di rete.

Il progetto di miglioramento delle reti acquedottistiche, per i soli lavori in via Postale Vecchia e via Diligenza, è stato finanziato completamente dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR. I lavori di scavo e sostituzione della rete, dal valore complessivo di 210mila euro, avevano preso il via a ottobre del 2022.

Dopo un periodo di tempo necessario all’assestamento del fondo stradale, lo scorso aprile sono iniziate le opere riguardanti i ripristini degli asfalti, terminate per la prima parte proprio la scorsa settimana; una seconda parte di ripristini, riguardante via Diligenza e via Postale verranno, invece, eseguiti durante l’estate.