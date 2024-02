LARIO RETI HOLDING: SI CERCA UN NUOVO DIRETTORE CORPORATE

LECCO – Lario Reti Holding sta cercando un nuovo Direttore Corporate per garantire un adeguato turnover del personale. Dovrà supportare la Direzione Generale nell’attuazione delle politiche definite dal Consiglio di Amministrazione e di gestire la Divisione Corporate.

La candidatura va inviata entro e non oltre l’11 marzo. La figura dovrà inoltre ricoprire il ruolo di CFO e, in particolare: assicurare la corretta applicazione delle norme civilistiche e fiscali per la redazione del bilancio e della contabilità ed il regolare funzionamento della gestione crediti, sia operativa che economica; provvedere a redigere il Bilancio d’esercizio ed interfacciarsi con gli internal ed external auditors al fine di validare le procedure e i sistemi di controllo adottati.

Con queste stesse figure poi dovrà concordare e vigilare sull’applicazione dei controlli per assicurare correttezza e affidabilità dei dati contabili garantendone la certificazione; gestire tutti gli adempimenti verso il Collegio Sindacale; tenere a disposizione degli Organismi aziendali tutte le informazioni di carattere fiscale e civilistico e tutta la documentazione relativa alle dichiarazioni periodiche cui la società è tenuta.

Alla figura selezionata verranno assegnate procure, con limiti e ambiti di applicazioni congruenti all’incarico, relative a: rappresentanza verso enti e soggetti esterni; acquisti, pagamenti, tesoreria; sicurezza sul lavoro (dove applicabile); contenziosi e liti.