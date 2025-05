LARIO RETI: INTERRUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO NELLA NOTTE A VERCURAGO

VERCURAGO – Lario Reti Holding informa che l’erogazione dell’acqua sarà interrotta a Vercurago per effettuare interventi sulla rete idrica. Salvo imprevisti, gli orari di interruzione vanno dalle 22 di oggi, martedì 6 maggio, alle 5 di mercoledì 7 maggio.

Le vie interessante sono: via Novella – via Cittadini – via Leone XIII – via V. Veneto – via Italia – via Roma – via Dogana Vecchia – piazza Marconi – via IV Novembre – via I Maggio – via Verdi – via Biava – via S. Mauro – via Resegone – via del Nibbio – via s. Gerolamo – via Cioni – via del Maglio – via dei Bravi – via Baschenis – via Adda – via monte Pizzo – lungolago A. Moro – via Costituzione – via Valsecchi – via Venezia – piazzale Figini – via Costituente – via Albenza – via del Rizzo – via Grigne – Via Donizetti.

In caso di impedimento o maltempo i lavori potrebbero essere rimandati a data da definire. Nel periodo dei lavori, si raccomanda di non fare uso di elettrodomestici che utilizzano l’acqua. Al termine dei lavori, in seguito al ripristino dell’erogazione, si consiglia di lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto: le manovre di chiusura e riapertura delle saracinesche di intercettazione potrebbero aver provocato il trascinamento di materiale calcareo/terriccio/ piccole particelle di ferro all’interno della tubazione.