LRH: OPEN DAY AL DEPURATORE E LAVORI A VALMADRERA TERMINATI

LECCO – Lario Reti Holding, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, ha istituito la ‘Settimana dell’Acqua’, con una serie di appuntamenti in programma per il periodo dal 18 al 23 marzo. In questa cornice, sabato 23 marzo si terrà l’Open Day organizzato presso il depuratore di Lecco di via Bruno Buozzi 31 per scoprire tante curiosità sul processo di depurazione dell’acqua. Oltre alle visite guidate, ci sarà un laboratorio per i più piccoli e una mostra fotografica riguardante i nostri interventi più importanti sul territorio.

Sono terminate poi le opere per la sostituzione della rete di distribuzione idrica in via Casnedi a Valmadrera: i lavori hanno riguardato l’area posta tra la rotatoria all’incrocio con via IV Novembre e la rotatoria in corrispondenza di via Santa Vecchia, nonché le due traverse di via Casnedi stessa. La rete idrica è stata migliorata grazie alla posa di una tubazione in PEAD (polietilene ad alta densità, un materiale plastico altamente resistente) per una lunghezza di circa 555 metri a una profondità di circa 1,10 metri ed è stata collegata alla rete di distribuzione esistente.

Sono stati predisposti gli allacciamenti per i contatori al limite delle proprietà e, infine, sono state posate alcune saracinesche di sezionamento della rete per la regolazione delle pressioni idriche. L’investimento, iniziato nel mese di novembre 2023 e dal valore complessivo di 135mila euro, è finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR è terminato nei primi giorni di gennaio. I ripristini saranno effettuati entro fine anno nel rispetto dei caratteri morfologici e ambientali dell’area.

Infine Lario Reti Holding ricerca un addetto fatturazione per sostituzione maternità. L’assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il termine per candidarsi è entro e non oltre il 27 marzo. La risorsa sarà inserita, all’interno della Divisione Corporate, nell’Area Gestione Clienti – Ufficio Fatturazione.