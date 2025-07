LARIOFIERE, DA ROSSO A NERO. I MANDATI DI DADATI CHE LASCIA A GENNAIO

ERBA – Sei anni duri, aggravati dal biennio Covid. Ma partendo dal bilancio in rosso con 180mila euro di perdita annua, la gestione di Fabio Dadati presidente è approdata a un piccolo attivo di 36mila euro nel 2024 e ora si avvia a superare ampiamente l’utile di 100mila euro. Il bilancio di sei anni al vertice di Lariofiere inizia da qui. Un utile di nome e di fatto: “Le fondazioni devono avere un attivo, non da redistribuire, ma da usare per gli investimenti” dichiara Dadati.

A quattro mesi dal futuro passaggio della presidenza a Marco Galimberti, previsto per gennaio 2026, Dadati fa il consuntivo dei due mandati della reggenza ‘lecchese’, che passerà in mani comasche per altri tre più tre anni, con una alternanza nata da un accordo in uso da tempo in questa questa realtà, oggi partecipata per l’85% dalla Camera di Commercio di Como-Lecco.

Un lungo resoconto, quello di Dadati, a braccio attorno al tavolo con giornalisti e vertici dei media comaschi e lecchesi.

“Complesso e faticoso”, così è stato definito l’incarico ricoperto a titolo gratuito dall’albergatore (gestisce il Promessi Sposi e Casa sull’albero di Malgrate). Sono stati anni in cui le fiere tradizionali hanno perso smalto, di fronte ai cambiamenti di prospettive. Per fortuna “Fornitore offresi”, granitica esposizione della metalmeccanica ha avuto tenuta, rafforzando tutte le altre.



LA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

“Siamo partiti da un piano industriale per la riqualificazione del quartiere fieristico che ha richiesto oltre un milione di euro, in parte presi dal fondo di dotazione della Fondazione, altri 800mila euro provengono dalla Regione Lombardia e più di 500.000 dalla Fondazione Cariplo, nell’ambito del progetto Lake Como “. Somme investite in sicurezza, per gli accessi, gli impianti, l’illuminazione a consumo più efficiente e la riqualifica della parte centrale”.

In più un radicale cambio di strategia ha portato il presidio fieristico alla gestione diretta del settore food, bar e ristorazione, con risultati notevoli⁠⁠: il fatturato è cresciuto da 30mila euro (con affitto a terzi) a 550mila nell’ultimo anno⁠⁠​. Ciò ha permesso il miglioramento nei servizi agli espositori durante le fiere tramite catering diretto per convegni, servizio aperitivi, consegne agli stand⁠⁠​. “Nonostante le iniziali difficoltà abbiamo migliorato. Certamente è stato un percorso sempre faticoso all’inizio. La nuova gestione ha dimostrato di essere una scelta vincente, con prospettive di ulteriore sviluppo per il futuro” ha proseguito il presidente uscente.

Se si confronta il primo semestre del 2025 con il medesimo periodo del 2024, il fatturato emerge raddoppiato, mentre la previsione di utile per fine anno oscilla tra i 100 e i 150mila euro.

COROLLARI POSITIVI

E poi vi è stata una diversificazione nata dalla fase Covid, quando Lariofiere diventò un efficiente hub di vaccinazione. Esperienza che ha portato la struttura fieristica a diventare presidio di Protezione Civile in caso di emergenza.

L’apertura a nuovi settori merceologici e di servizi genera ora un’attività espositiva pressoché continua durante l’anno.

Anche il parcheggio a pagamento ha trasformato un costo in una goccia di profitto di circa 25mila euro anno.

RISPARMI IMU

Grazie a una revisione catastale e all’azione coordinata con EFIC, l’associazione delle Fiere che ha lavorato con Catasto e Agenzia delle Entrate, l’IMU scenderà da 190mila euro a circa 100.000 euro, poiché l’area non viene più considerata come centro commerciale. Una eredità positiva per il nuovo presidente Marco Galimberti e il futuro consiglio.

RISTRUTTURAZIONE DEL PERSONALE

Un recupero di sapere ed esperienza: ad Erba è arrivato un pensionato già exhibition manager alle fiere di Milano Torino e Bologna, per ampliare il ventaglio di segmenti di business; sua l’organizzazione della fiera dei camper.

Per cortesia istituzionale il nuovo direttore, dopo l’interruzione della collaborazione con Oldani a febbraio scorso, spetterà al direttivo che entrerà il prossimo anno. Per il momento affianco Dadati, che ne ha assunto ad interim le competenze, c’è Fabrizio Genovese il vicedirettore. L’organizzazione è cambiata: ogni figura ora ha una responsabilità precisa (finanza, media, gestione tecnica…), non più ruoli a rotazione o da factotum sulle singole fiere.

“La nuova struttura punta a migliorare l’efficienza e la chiarezza organizzativa, in attesa che il nuovo consiglio definisca la nomina del prossimo direttore. Ho fiducia e conosco il valore delle risorse interne”, ha specificato il presidente.

FIERE, CHI VA MEGLIO

Come detto la metalmeccanica va a gonfie vele, rappresendo il 25% del fatturato di Lariofiere. L’inserimento del Design in Fornitore Offresi ha dato buone speranze il primo anno, meno il secondo. L’artigianato si mantiene stabile, mentre l’edilizia si dimostra un settore ancora in cerca di una propria dimensione. Nelle viste del polo fieristico c’è infine l’allargamento geografico ai territori di Sondrio e Monza, per il quale è iniziata l’interlocuzione con le rispettive Camere di Commercio.

