LARIOFIERE, IL MECI EDIZIONE 2025 CHIUDE CON UN BILANCIO POSITIVO

ERBA (CO) – Bilancio positivo per la 39^ edizione di MECI, quest’anno realizzata in contemporanea con il salone Forlener. La scelta strategica di affiancare due manifestazioni altamente complementari si è rivelata vincente, dando vita a sinergie concrete tra il mondo dell’edilizia e quello della filiera legno-energia. Grazie alla programmazione simultanea degli eventi, è stato possibile creare reti di confronto e collaborazione, attraverso cui gli attori delle due filiere hanno potuto dialogare, scambiare competenze e prospettive, e sviluppare nuove opportunità di business.

Confermata l’affluenza dell’ultima edizione che si assesta intorno alle 4.500 presenze dal 15 al 18 maggio, e che accredita MECI e Forlener come appuntamenti di riferimento per i rispettivi settori. Oltre all’area espositiva, ha riscosso interesse il ricco calendario di contenuti tecnici, seminari formativi e iniziative dimostrative che hanno scandito le giornate a Lariofiere. Tematiche legate alla sostenibilità, all’innovazione tecnologica e all’efficienza energetica si sono dimostrate centrali per il dibattito e lo sviluppo futuro. Positivi anche i risultati ottenuti con lo sviluppo del progetto Invest in Lake Como, l’area tematica dedicata alla riqualificazione e alla rigenerazione dei territori che, ancora una volta ha messo a confronto e fatto dialogare operatori pubblici e privati, mettendo in evidenza luci e ombre, criticità e opportunità per uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio.

“Il lavoro di rete e la condivisione delle competenze – spiega Fabio Dadati, presidente di Lariofiere – sono stati elementi centrali del successo di questa manifestazione e rappresentano il modello su cui intendiamo continuare a costruire il futuro di Lariofiere. Per questo desidero esprimere un sincero ringraziamento alle associazioni ANCE Como e ANCE Lecco Sondrio, così come agli ordini professionali che hanno collaborato con grande impegno alla realizzazione del programma convegnistico e formativo di questa edizione della mostra MECI. Il loro contributo è stato fondamentale per garantire contenuti di alto livello, concreti e attuali, capaci di rispondere alle reali esigenze del settore. Un particolare ringraziamento anche alla Camera di Commercio Como Lecco che ha voluto sostenere la manifestazione, puntando i riflettori su temi importanti come la rigenerazione urbana proposta attraverso il progetto Invest in Lake Como o i processi di innovazione per il settore dell’edilizia e delle costruzioni”.