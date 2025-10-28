L’ARTE DI MIRÓ E CHAGALL ILLUMINA LECCO, DAL 30 ALL’OFFICINA BADONI

LECCO – Lecco si prepara ad accogliere l’arte e la solidarietà con l’inaugurazione della mostra “Miró, Chagall e le riviste più belle del mondo”, promossa dall’Associazione Fabio Sassi OdV in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Lecchese. L’appuntamento è per giovedì 30 ottobre alle 18, presso Officina Badoni, in Corso G. Matteotti 7 a Lecco.

L’esposizione raccoglie una selezione di litografie originali di Joan Miró e Marc Chagall, donate alla Fabio Sassi dalla Galleria Bellinzona per sostenere la campagna “Un’altra luce, lo stesso orizzonte“, dedicata al rinnovo dei serramenti dell’Hospice Il Nespolo di Airuno. Un gesto concreto per migliorare il comfort e la qualità della vita dei pazienti e delle famiglie seguite ogni giorno dall’associazione.

Giancarlo Ferrario, presidente dell’Associazione Fabio Sassi, sottolinea: “Le litografie di Miró e Chagall sono un’occasione unica per comprendere la poetica dei due maestri e al tempo stesso per fare del bene. Possedere una litografia significa portare a casa un frammento della loro arte e, insieme, contribuire a rendere più accoglienti gli spazi del nostro Hospice. È un modo per trasformare la bellezza in solidarietà concreta.”

Durante la serata sarà possibile ricevere una litografia a fronte di una donazione, unendo così il valore estetico dell’arte al sostegno di un progetto che nasce dal cuore della comunità.

Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese, commenta “Accogliamo con piacere la Fabio Sassi presso Officina Badoni. La loro non è solo un’attività, ma una missione: restituire dignità e serenità nel tratto più delicato della vita. Ogni gesto di cura è un atto di speranza, e questa mostra lo rappresenta pienamente.”

Oreste Bellinzona, titolare della Galleria Bellinzona, aggiunge: “Ho conosciuto l’Associazione Fabio Sassi, una straordinaria realtà del territorio, grazie alla sofferta testimonianza che mi hanno lasciato le esperienze di qualche mio grande amico. Tutti mi hanno fatto apprezzare la grande professionalità e umanità dell’Hospice Il Nespolo. Ringrazio per aver accettato questa mia iniziativa.”

La mostra è realizzata con il supporto di Allianz Bank Financial Advisors e Colombo Group, partner che condividono l’impegno della Fabio Sassi nel promuovere una cultura della cura e della solidarietà attraverso la bellezza.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà poi visitabile dal 3 al 12 novembre presso la Galleria Bellinzona (Via A. Visconti 12, Lecco).

Per confermare la partecipazione all’inaugurazione in programma giovedì 30 ottobre scrivere a tesoreria@fabiosassi.it.

