L’ASD VIRTUS IN LUDIS SI PRESENTA PER LA NUOVA STAGIONE

CALOLZIOCORTE – Una serata di festa, entusiasmo e condivisione ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva dell’ASD Virtus in Ludis, società sportiva degli oratori Maria Immacolata di Calolzio e San Giovanni Bosco di Sala che ha presentato le sue squadre e attività presso il salone don Duci.

Un momento atteso da atleti, famiglie, allenatori e sostenitori, che ha visto protagonisti circa 240 atleti, dai più piccoli ai più grandi, uniti dalla passione per lo sport e dai valori che da sempre guidano la società.

“Valori come passione, impegno e amore per lo sport sono il nostro metodo educativo e formativo – ha dichiarato il presidente Giuseppe Stamerra, accompagnato dal consiglio direttivo – e vogliamo continuare sul sentiero della sempre maggiore qualità che abbiamo intrapreso da tempo: sia nella danza e ginnastica, dove abbiamo ricevuto molti consensi, sia nella pallavolo, con un’attenzione particolare allo sviluppo del settore giovanile, perché senza giovani una società non ha futuro”.

Il presidente ha poi sottolineato l’importanza di alzare l’asticella, puntando in alto non solo nei risultati sportivi, ma anche nella crescita individuale e collettiva, come gruppi e come dirigenti. “La Virtus rimarrà sempre un luogo dove ognuno potrà esprimere i propri talenti e sentirsi a casa” ha dichirato Stamerra, che ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i collaboratori, allenatori, sponsor, alla comunità pastorale e ai genitori, veri pilastri della società.

Presente anche il main sponsor Gavazzi, storica azienda del territorio con 145 anni di storia e 5 generazioni alle spalle, nata a Valmadrera e oggi attiva con stabilimenti anche a Cisano e Arcore. “Sport e lavoro vanno a braccetto – le parole del portavoce dell’azienda calolziese –: condividono valori come il gioco di squadra, la competitività, ma soprttutto la capacità di rialzarsi dopo una sconfitta”.

A portare il saluto della comunità pastorale don Matteo Cortinovis, che ha ricordato come “nello sport si impara a fare gioco di squadra, e il primo gioco di squadra che dobbiamo fare è quello che ci unisce come comunità per il bene dei ragazzi”.

La presentazione delle diverse squadre e discipline della polisportiva è cominciata con la danza: il numeroso gruppo dei più piccoli, composto da circa 50 iscritti, coinvolge bambini dai 3 ai 10 anni. Quest’anno, gli esordienti del ballo possono partecipare a una novità assoluta: un gruppo hip hop per adulti. Diverse poi le formazioni under, che salendo d’età potranno vivere le prime esperienze in rassegne, spettacoli e concorsi, fino ad arrivare al gruppo gara, che ha emozionato il pubblico. Proprio di questa categoria fa parte anche Davide Brigatti (nella foto), giovane ballerino classe 2002 che recentemente si è esibito sul palco dell’Arena di Verona a RTL 102.5 Power Hits Estate, insieme a cantanti come Annalisa, Alfa e Gaia.

Per quanto riguarda la pallavolo, il settore giovanile è articolato in diversi gruppi. Il primo accoglie bambini dai 5 ai 10 anni per apprendere le basi del volley attraverso il gioco. L’Under 12 conta 14 ragazzi al primo approccio al gioco 6vs6. L’Under 13 è focalizzata sulla tecnica e sulla costruzione del gioco. L’Under 14 è composta da 13 ragazze pronte ad affrontare campionati sempre più impegnativi. La squadra Under 16 e l’Under 18, che milita in Terza Divisione, sono in crescita e si pongono obiettivi sia tecnici che formativi.

Il direttore tecnico Daniele Oliverio ha illustrato il progetto di qualità avviato da due anni, con un occhio di riguardo per il settore giovanile. L’obiettivo per la prima squadra, che milita in Prima Divisione, è ambizioso: raggiungere la categoria regionale. La squadra si è rafforzata con nuovi innesti provenienti da Serie C e D. La rosa della Prima Divisione comprende Arianna Adamoli, Laura Baracchetti, Elisa Cazzaniga, Marta Corti, Beatrice Loda, Matilde Longhi, Lisa Minet, Angelica Panzeri, Beatrice Pelacchi, Alice Riva, Giorgia Riva, Giulia Scola, Roberta Tevere e Silvia Valentini.

L’ASD Virtus in Ludis si conferma una realtà viva, dinamica e radicata nel territorio, capace di coniugare sport, educazione e comunità. La nuova stagione parte con entusiasmo e determinazione, pronta a scrivere nuove pagine di crescita e successi.

Michele Carenini