L'”ASSEMBLEA PERMANENTE CONTRO LE GUERRE” SI MOBILITA PER IL 2 GIUGNO

LECCO – Assemblea permanente contro le guerre Lecco, “un gruppo di persone contro le guerre e il sistema che le alimenta”, si prepara a festeggiare il 2 giugno con un corteo che partirà da Largo Montenero a Lecco alle 10. Successivamente alle 12:30 il pranzo benefit al parchetto dell’Avis a Pescarenico al termine di via Guado, mentre dalle 14 si terrà una discussione a partire dalle lotte in corso contro la guerra in varie parti della penisola.

“In questa giornata, dopo un veloce corteo in città, si terrà un momento di discussione pomeridiano in cui interverranno altre realtà per raccontare e discutere delle iniziative che stanno portando avanti nei propri territori contro la produzione e la logistica di guerra. L’obiettivo è dare vita ad un momento di confronto dal quale ci auspichiamo possano emergere nuove idee e proposte per le lotte anti-militariste in divenire”, dice il gruppo.

Interverranno: Milano per la Palestina, Assemblea contro la guerra e la repressione (Genova), Assemblea contro la guerra provincia di Varese.