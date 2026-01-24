L’ASSOCIAZIONE GIUSEPPE BOVARA CONFERMA LA “SCAMPAGNATA” A CAVAGNA

LECCO – L’Associazione Giuseppe Bovara informa coloro che parteciperanno che la breve uscita di domani, domenica 25 gennaio, a Cavagna è confermata. Il tempo dovrebbe essere a favore.

Il programma, con alcune indicazioni: ritrovo alle 11 alla fermata del pullman in angolo tra le vie Luera e Gramsci; indossare scarpe comode, si consiglia anche un ombrellino per ogni evenienza metereologica; il percorso sarà breve, semplice e durerà una mezzoretta.

L’Associazione ricorda che sarà una “scampagnata” esclusivamente culturale dove si parlerà solo di Manzoni, letteratura e cultura. Non si parlerà di Variante PGT e del sano dibattito in corso. “Su questo saremo rigorosi, nel rispetto del luogo e di tutti quelli che hanno aderito”, precisa l’Associazione Giuseppe Bovara.