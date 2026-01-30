L’ASSOCIAZIONE GIUSEPPE BOVARA: “MIRACOLO A CAVAGNA”

LECCO – Ieri sera si è tenuto a Lecco il consiglio comunale durante il quale è stata decretata la ‘salvezza’ di Cavagna nell’ambito della Variante di PGT. La soluzione – zero edificabilità a Cavagna, con ‘decollo’ altrove della volumetria – ha cercato di accontentare tutti gli attori di questa complessa ma istruttiva vicenda che ha travalicato i confini regionali: cittadini, proprietari, associazioni e sodalizi intervenuti a difesa dell’identità letteraria e culturale (prima ancora che ambientale) del luogo.

“Non è mancata qualche polemica ma in fondo un po’ di ‘pepe’ è necessario, anche per dare vigore e interesse a un dibattito tantopiù se di tipo, per quanto ci riguarda, esclusivamente culturale – fa notare l’Associazione Giuseppe Bovara -. Con ieri sera il nostro ‘compito’ si è ufficialmente esaurito, già avevamo mandato peraltro la scorsa domenica il comunicato conclusivo. Tuttavia oggi siamo stati sommersi di chiamate e segnalazioni perché, dopo il fiabesco lieto fine della vicenda, la petizione lanciata dieci giorni fa per saggiare il parere sulla ‘questione Cavagna’ (che si era assestata fino a ieri sulle 5.500 firme) ha cominciato improvvisamente a crescere in modo esponenziale, raggiungendo a fine giornata poco più di 20.000 firme!”

“Un piccolo miracolo, un risultato travolgente e inaspettato: meglio ancora, un vero e proprio ‘fiume di bene’ che conferma, ancora una volta, la giusta strada intrapresa ovvero la tutela di uno fra gli ultimi genuini brani di quello che ai tempi di Manzoni era ‘un gran borgo al giorno d’oggi, e che s’incammina a diventar città’. E quindi ventimila volte grazie a tutti!”, conclude l’Associazione che aggiunge: “Con l’occasione ricordiamo i nostri prossimi appuntamenti: 30 gennaio – Un Museo per la città – Officina Badoni, Corso Matteotti 7 alle 21; 5 febbraio – Da “Badoni” a “Bonfanti Italgru”. Storia della ditta Badoni – Officina Badoni, Corso Matteotti 7 alle 21.