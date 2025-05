“LATENDAINSALOTTO”, GLI INFLUENCER LECCHESI PARLANO DI DIRITTI E FAMIGLIA

LECCO – Gaia Rota è una influencer lecchese sempre più nota e apprezzata.

La sua carriera ha avuto inizio come fotoreporter, realizzando diversi progetti fotografici tra India e Vietnam. Dal 2014 ha intrapreso il percorso di social media manager.

Nel giugno 2017 ha fondato con il marito Michele Cattaneo “Latendainsalotto“, un family blog che ha ormai raggiunto i 134mila followers su Instagram (quasi 31mila su Facebook). Nella bio, si definiscono così: “Genitori di 4. Ci piace fare l’aperitivo e parlare di diritti. Oltre a fare figl*, evidentemente”.

Il loro blog racconta una famiglia come le altre, con momenti più semplici e altri di difficoltà, esprimendo anche opinioni con contenuti scritti e in video all’insegna dell’ironia, concentrandosi in particolare sui diritti umani, sulle donne e – appunto – le famiglie di oggi.

Nel 2019 hanno pubblicato il loro primo libro “La nostra famiglia ribelle”, edito da Garzanti, che l’anno successivo è stato ristampato all’interno della collana Best Seller 2020.

Nel 2023 la coppia è stata finalista ai Factanza Awards nella categoria “Parità di Genere“. Da questa esperienza è nata Incontrario, un’associazione di promozione sociale che si dedica allo sviluppo di progetti di educazione digitale nelle scuole.

RedLC