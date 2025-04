L’ATTIVITÀ DI BASE DELLA ROVINATA SEMPRE PROTAGONISTA NEL TERRITORIO LECCHESE

‘LECCO – Continua la stagione altalenante per gli Esordienti 2012 della Rovinata che perdono in casa di misura con la Polisportiva 2001. Dopo un primo tempo terminato sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, grazie alla rete di Centineo, i biancorossi non riescono a imporsi, con una prestazione poco convincente. I restanti tre tempi finiscono 0-1: il secondo tempo lo decide un autogol rocambolesco sugli sviluppi di un corner; nel terzo è un calcio di punizione al 20′ che consegna la vittoria ai rossoblù di Maggianico/Chiuso, mentre nel quarto, proprio mentre i biancorossi sembravano aver trovato le forze, arriva il gol degli ospiti su un contropiede da manuale.

I Ragazzi a 7 CSI scendono in campo a Vendrogno con il Bellano. La squadra entra in campo decisa, ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio nei primi minuti. La Rovinata non si fa prendere alla sprovvista e con grinta e gioco di squadra, insacca un gol dopo l’altro, chiudendo il primo tempo sul risultato di 1-3 coi gol di Piras, Colombo e Centineo. Nel secondo tempo sono ancora i biancorossi che allungano con Centineo e Nwosu. Negli ultimi 4′, causa infortunio di Falcone e la stanchezza, la Rovinata subisce una rimonta rocambolesca che conclude la partita sul 5-5. Il finale però è alternativo: l’arbitro, senza essersene accorto, fischia la fine del match attribuendo la vittoria per 5-4 ai padroni di casa.

I Pulcini 2015 scendono in campo ospiti del Luciano Manara B. I piccoli biancorossi partono troppo tesi e non riescono a giocare come sanno fare, perdendo il primo tempo per 1-0 e il secondo per 2-1, nonostante la rete di Lazzarato in rimonta. Grazie alle reti di Lazzarato, Di Palma e Galliani il terzo tempo è un netto 3-0 per i biancorossi. L’ultimo tempo è un assedio da entrambe le parti e nessuna delle due squadre riesce ad avere la meglio: la doppietta di Rosina porta avanti la Rovinata, ma il Manara riesce a pareggiare.

Vince il Manara per 3-2.

Sabato pomeriggio la Rovinata Under 10 CSI va in trasferta a Garlate-Pescate per la penultima di campionato. Le due squadre sono a pari punti in classifica e ci tengono a vincere, tanto che nessuna delle due riesce a sbloccare il risultato per 3 tempi. È proprio a pochissimo dalla fine della partita che un errore difensivo della Rovinata regala la vittoria al Garlate-Pescate che ovviamente ringrazia e porta a casa i tre punti.