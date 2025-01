LAVELLO, CHICCO BOLIS SI PRESENTA: “COME RINASCERANNO BAR E HOTEL”

CALOLZIOCORTE – Si apre una nuova pagina di storia per il Monastero del Lavello. Dopo la chiusura dello scorso ottobre, ad aggiudicarsi la gestione del bar e dell’hotel all’interno del complesso è la Taxi sas, società garlatese dell’imprenditore calolziese Enrico “Chicco” Bolis.

Già gestore del ristorante dell’Hotel Griso a Malgrate, de Le Officine di Pescate, del Sole e Luna di Colico e del Taxi Beach di Garlate, Bolis si è presentato nel pomeriggio di oggi nel complesso del Lavello, insieme al presidente della Fondazione Monastero, Roberto Monteleone.

Monteleone ha dedicato questa ripartenza al ricordo di Carlo Bolis, lo storico custode del complesso scomparso pochi giorni fa: “Non lo conoscevo fino al mio insediamento, ma siamo diventati subito amici; Carlo amava profondamente questo posto, non c’è mai stata una volta in cui non ci abbia aiutati e accompagnati; conosceva il monastero a menadito ed era un piacere ascoltarlo. Il complesso del Lavello deve rimanere aperto anche per lui”.

“I primi due anni di lavoro di questo Cda – spiega – hanno portato a bilanci in attivo, di cui eravamo orgogliosi; purtroppo lo stallo del terzo anno, causato dalla sfortunata gestione del bar e dell’hotel operata dal precedente amministratore, ha fatto rischiare la chiusura, ma la nostra determinazione è stata più forte ed oggi siamo su binari molto diversi.

La Fondazione, che rimane in piedi solo attraverso le proprie forze, necessita di rimanere attiva ed efficiente per poter dare sempre migliori servizi alla cittadinanza; il Lavello ha una passeggiata sul lungofiume invidiabile, un’affluenza elevata in particolare nel periodo estivo e il mercato tra i più grandi della provincia. Oggi è un giorno importante, nutriamo una grande speranza”.

“Non conoscevo Bolis – continua Monteleone -, ma con lui è nata subito una reciproca condivisione di progetti, che credo possano giovare ad entrambe le parti. Per questo obiettivo ringrazio l’amministrazione provinciale e la presidente Alessandra Hofmann, ben a conoscenza delle problematiche passate, che ci ha dato una grande mano insieme agli uffici competenti”.

Bolis si è presentato ringraziando le autorità, gli amici e i cittadini calolziesi per il sostegno: “Ho già gestito il lato food and beverage di strutture di prestigio, come quelle del Seven Park Hotel di Colico e dell’Hotel Griso a Malgrate: oggi gestisco 6 aziende e il mio business principale è un’azienda di catering con sede a Milano. Con grande piacere, da calolziese doc esordisco a casa mia; il calore dei miei concittadini mi darà la forza di fare del mio meglio”.

“Ho conosciuto il presidente Monteleone in fase di sopralluogo della struttura e mi ha dato un altro motivo per far bene: lui è l’anima della struttura, è qui tutti i giorni ed è riuscito con questa attività a ridare la possibilità di salvare la Fondazione e il monastero”, ha commentato.

Bolis è poi passato a delineare i punti cardine del suo progetto di gestione: “La struttura è stata consegnata in ottimo stato di manutenzione, ora sono necessari interventi importanti per renderla performante e attuale, in particolare sul sito internet e riguardo il posizionamento sul web. La mia volontà è quella di restituire la struttura ai calolziesi e ai turisti “di prima porta”, che cercano un luogo non lontano da casa: voglio ad esempio sviluppare l’idea del cicloturismo, con la possibilità di creare un punto noleggio per bici e attrezzature acquatiche, oltre ad organizzare percorsi in montagna e percorsi su roccia in collaborazione con il Cai, di cui sono membro”.

“Un aspetto molto importante – spiega l’imprenditore – è la riscoperta della Val San Martino, da parte di chi non è necessariamente legato al turismo di lusso, ma vuole fare esperienza della valle dei castelli, delle aziende agricole nascenti, del cicloturismo, delle passeggiate e delle tante piacevoli sorprese che il nostro territorio offre”.

I primi passi per una riqualificazione così importante includono l’apertura del bar, che Bolis prevede intorno a Pasqua, e dell’albergo, con un occhio di riguardo per gli eventi come i matrimoni e i meeting aziendali: “Riguardo questo tipo di eventi, stiamo studiando la gestione degli spazi esterni e coperti; la struttura permette di sfruttare anche il chiostro minore e gli spazi circostanti, per una resa ottimale. Prevediamo di posizionarci presto sulle piattaforme web per ottenere eventi “pilota” e lanciarci definitivamente per la prossima stagione”.

La nuova attività non ha ancora un nome, ma Bolis assicura che presto questo sarà trovato e annunciato; ad ispirarlo è proprio un’altra attività in cui lavora, “Inchiostro”, un chiostro medievale nella città di Milano, che spera gli possa portare fortuna.

Una clientela che non è mai mancata nei precedenti progetti di Bolis è stata quella dei giovani, che anche in questo caso non sarà trascurata: “Nei miei altri locali ho una grande affluenza di pubblico giovane, in questa location è possibile ipotizzare dj set o altri eventi d’intrattenimento, magari a cadenza settimanale, che però non vadano a stravolgere completamente i connotati tipici del posto”.

“Sarà un lavoro lungo – conclude l’imprenditore -, ma contiamo di aprire il bar per il periodo pasquale e l’hotel a poca distanza, con l’idea di sfruttare la bassa stagione per capire bene le dinamiche e arrivare in stagione ad essere più performanti possibile”.

