LAVORI A MALGRATE, DA OGGI CHIUSURE NOTTURNE PER LA SP 583

MALGRATE – La Provincia di Lecco ha disposto la chiusura al transito in orario notturno della corsia di marcia in direzione Galbiate lungo la Sp 583 a Malgrate, dal 49+200 circa al pk 49+585.

Questo per alcuni interventi di sostituzione della tubazione di rete fognaria e di manutenzione delle camerette di ispezione a cura di Lario Reti Holding spa .

La chiusura sarà dalle 22 di martedì 22 aprile alle 5 di mercoledì 23 aprile con ripristino della normale circolazione in orario diurno; dalle 22 di mercoledì 23 aprile alle 5 di giovedì 24 aprile con ripristino della normale circolazione in orario diurno e rimozione del cantiere per le festività. E ancora: dalle 22 di lunedì 28 aprile alle 5 di martedì 29 aprile, con ripristino della normale circolazione in orario diurno; dalle 22 di martedì 29 aprile alle 5 di mercoledì 30 aprile, con ripristino della normale circolazione in orario diurno.