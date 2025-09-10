LAVORI ALLA PRIMARIA DI FOPPENICO, STUDENTI IN CLASSE PER IL 2026

CALOLZIOCORTE – A Calolziocorte si avviano alla conclusione i lavori del primo lotto per la nuova scuola primaria di Foppenico. Il sindaco Marco Ghezzi ha confermato che il cantiere è terminato e che in questi giorni si sta procedendo alla sistemazione dell’area esterna, la zona del giardino.

“I lavori sono terminati – ha dichiarato Ghezzi – , gli addetti stanno ora ultimando la sistemazione della parte esterna. Abbiamo prenotato tutti i nuovi arredi per la scuola e le aule, che arriveranno prossimamente; per il trasferimento degli alunni, stiamo aspettando il completamento di tutte le procedure di collaudo. Dovremmo farcela per fine anno”. Il trasferimento degli alunni nella nuova palazzina è previsto dunque intorno a gennaio, una volta concluse le verifiche tecniche e burocratiche, tra cui il collaudo del sistema di riscaldamento e le certificazioni di sicurezza da parte dei vigili del fuoco.

Con la chiusura del primo lotto, che ha richiesto un investimento di quasi 3 milioni di euro, l’amministrazione comunale guarda ora al futuro. Nel 2026 partirà la progettazione del secondo lotto, di cui non sono ancora ufficialmente delineate le tempistiche.

M. C.