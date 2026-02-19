LAVORI DEL TELERISCALDAMENTO, RICOMINCIANO I DISAGI A LECCO

LECCO – Concluso il periodo delle Olimpiadi, da lunedì 23 febbraio riprendono – con i relativi disagi – i lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento sul lato nord del Ponte Kennedy. In concomitanza con l’evento sportivo era stato infatti necessario ampliare temporaneamente la carreggiata e ridurre l’area di cantiere per agevolare la viabilità. Terminata questa fase, il cantiere tornerà alla configurazione ordinaria per consentire il completamento dell’intervento. L’obiettivo è completare la posa della rete entro la fine di aprile, per poi procedere con l’interconnessione tra le reti di Valmadrera/Malgrate e Lecco.

Una volta completato questo passaggio, potranno partire le operazioni di avvio del servizio di teleriscaldamento anche nell’area centrale della città, come già avvenuto in altre zone. Il teleriscaldamento è difatti già attivo lungo la dorsale di via Belfiore e nelle vie limitrofe, dove serve utenze pubbliche e private, tra cui scuole e condomini.