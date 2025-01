LAVORI SULLA MILANO-LECCO: PROVINCIA ALL’OPERA PER PREVENIRE DISAGI

LECCO – La Provincia di Lecco ha chiesto all’Agenzia del Trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese di attivare un tavolo di coordinamento in merito ai lavori sulla linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, che sarà messa fuori servizio dal 15 giugno al 15 settembre 2025.

“Riteniamo – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il vicepresidente e consigliere delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli – che la prospettata interruzione possa causare problematiche rilevanti ai cittadini e ai lavoratori delle Province di Lecco e Sondrio e ai turisti frequentatori del lago e della montagna, con potenziali situazioni di criticità che richiedono una valutazione preventiva, così da determinare per tempo le necessarie azioni finalizzate a contenere i disagi. Ricordiamo quanto periodicamente accade durante l’estate in alcune stazioni (ad esempio Varenna e Bellano) con la linea ferroviaria in esercizio; è ipotizzabile un riflesso negativo sulla mobilità in mancanza di un servizio fondamentale come il trasporto ferroviario. Pertanto, abbiamo chiesto all’Agenzia Tpl la disponibilità ad attivare ogni utile interlocuzione e studio per affrontare tale criticità, auspicando, tra le attività operative necessarie, l’istituzione di un tavolo con il territorio e le amministrazioni coinvolte, per programmare e attuare sinergicamente ogni utile azione finalizzata a contenere i disagi e proporre un’alternativa al treno per garantire la mobilità. La Provincia di Lecco garantisce la piena disponibilità a fornire ogni utile supporto”.