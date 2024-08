LAVORI SULL’ACQUEDOTTO A CIVATE, 2,2 MILIONI PER SEPARARE LA RETE E RINFORZARLA

CIVATE – A fine settembre, Lario Reti Holding avvierà un importante intervento di efficientamento delle reti fognaria e acquedottistica in diverse zone del comune di Civate. Le opere mireranno a completare la separazione della rete tra acque bianche (di origine meteorica) e acque nere (reflui fognari) in ottica di salvaguardia ambientale e per prevenire eventuali sversamenti di reflui nel bacino ovest del lago di Annone, riducendo il carico idraulico sul collettore intercomunale ed evitando che l’acqua piovana sovraccarichi l’impianto di depurazione Rio Torto (Valmadrera) …

