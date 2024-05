LAVORO: ARRIVA ITALIA È ALLA RICERCA DI AUTISTI DI AUTOBUS

Arriva Italia, azienda parte del Gruppo multinazionale Arriva, è alla costante ricerca di personale che possa ricoprire il ruolo di autista di autobus, una figura importante, garante della connessione sociale e punto di riferimento per coloro che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere lavoro, scuola o servizi essenziali.

Il gruppo Arriva è uno dei principali operatori nel settore della mobilità in Europa, con circa 35.500 dipendenti in dieci paesi europei di cui 3.500 in Italia nelle province di Aosta, Torino, Bergamo, Brescia, Cremona e Roma, oltre che a Como, Venezia, Udine e Trieste. Solamente nelle provincie di Bergamo e Lecco, viaggiano con Arriva 13 milioni di passeggeri all’anno. L’azienda, infatti, concentra la sua attenzione sul territorio, avendo nelle due province il 26% dei suoi dipendenti e 440 mezzi a disposizione. Arriva fa parte dei consorzi Bergamo trasporti e Lecco trasporti, garantendo la massima copertura possibile sul territorio sia cittadino che provinciale.

Per svolgere questi collegamenti fondamentali per la comunità, Arriva cerca nuovi collaboratori desiderosi di intraprendere la professione di autista di autobus. Per le persone già provviste della patente D e della CQC (carta qualificazione del conducente), Arriva Italia offre contratti a tempo indeterminato con retribuzione e inquadramento commisurati all’esperienza pregressa, buoni pasto, polizza sanitaria, alloggi dedicati per chi viene da lontano e molto altro, come convenzioni e sconti riservati ai dipendenti e ai loro familiari e non solo.

Consapevole dell’importanza di attrarre nuovi talenti, l’azienda ha dato vita all’Arriva Academy, un innovativo percorso che permette di ottenere gratuitamente sia la patente sia la CQC a chi desidera diventare autista di autobus ma non ne è già in possesso. Il percorso prevede l’assunzione part time per tutta la durata del corso formativo, e l’assunzione a tempo indeterminato full-time una volta ottenuta la patente. Le selezioni sono adesso attive nelle province di Lecco, Cremona e Brescia, mentre si aspetta la nuova edizione dell’Academy a Bergamo in autunno.