LAVORO: “IL SEME” PRESENTA IL VISORE DI REALTÀ AUMENTATA PER DISABILI

LECCO – Il Seme, cooperativa sociale di tipo B, pone al centro della propria mission il lavoro inteso come strumento riabilitativo e di emancipazione sociale per molteplici tipologie di svantaggio, in tutte le sue possibili forme: quale occasione di scambio di relazioni, acquisizione di nuove competenze, mantenimento di abilità, raggiungimento di autonomie personali.

Il Seme, accanto alle attività imprenditoriali (pulizie civili e industriali, progettazione e manutenzione del verde, agricoltura sociale), ha sviluppato specifiche professionalità nell’accompagnamento al lavoro di persone disabili, erogando grazie all’accreditamento regionale per i Servizi al Lavoro tutte le azioni previste dalla filiera delle Politiche Attive per il Lavoro.

Il Seme oggi è un’impresa con 70 dipendenti di cui il 30% con disabilità e nei 35 anni di attività ha dato lavoro a più di 100 persone con fragilità. In quanto impresa, Il Seme guarda con attenzione ai processi di transizione digitale, nella consapevolezza di quanto, nel caso specifico della propria mission, ciò possa generare un concreto e positivo impatto sui percorsi di inserimento lavorativo di persone con disabilità.

La Cooperativa quindi è alla continua ricerca di possibili soluzioni, metodi e strumenti per promuovere un’occupazione realmente inclusiva. A tal fine ha scelto di investire in progettazione e ricerca mettendo in campo competenze sociali e tecniche in grado di creare nuove interazioni tra innovazione sociale e innovazione tecnologica, con l’obiettivo di ridurre sempre più le barriere all’integrazione lavorativa. L’ultima soluzione tecnologica che sostiene le persone con fragilità e disabilità nel percorso di inserimento lavorativo è un visore di realtà aumentata che interagisce con l’ambiente di lavoro.

Il progetto, realizzato anche con il contributo di Fondazione Google.org, è frutto della partnership con il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, con il coinvolgimento in particolare del laboratorio Sensori e Sistemi Biomedicali – Sensibilab e del laboratorio di Realtà Virtuale e Aumentata, da tempo impegnati nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per l’inclusione sociale. Questa nuova tecnologia nasce dall’investimento volto a potenziare il servizio Training Factory 4.0, un laboratorio di formazione al lavoro ad alto livello esperienziale che integra metodologie educative e tecnologie avanzate per migliorare l’acquisizione di competenze trasversali e comportamentali spendibili in qualsiasi ambiente lavorativo.

Il modello Training Factory 4.0, sostenuto nella sua fase di start up da Regione Lombardia, Camera di Commercio Como Lecco e Fondazione Vismara, è in uso dal 2021 all’interno della Cooperativa Il Seme a supporto delle attività di inserimento lavorativo. Il servizio è applicato a Como e a Lecco in partnership con Ente Pubblico o con altre realtà del terzo settore.