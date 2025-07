LAVORO: INTESA TRA LA PROVINCIA DI LECCO E L’ISPETTORIATO TERRITORIALE

LECCO – L’8 luglio scorso nella sede dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Como-Lecco-Sondrio, sede di Lecco, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la consigliera di Parità della Provincia di Lecco Marianna Ciambrone e il direttore dell’Ispettorato territoriale Dario Messineo.

I contenuti del protocollo mirano a una più ampia ed efficace tutela dei lavoratori e delle lavoratrici vittime di discriminazione nel mondo del lavoro. Le parti, pur da sempre impegnate nella lotta alla non discriminazione di genere, hanno voluto rendere più incisive le azioni a tutela delle citate categorie.

In particolare, l’ispettorato si è impegnato nella pianificazione dei propri accessi ispettivi, a esaminare tempestivamente le richieste di intervento presentate dalla consigliera di parità, dando priorità all’intervento nei casi in cui l’Ispettorato ravvisi discriminazioni collegate allo stato di maternità della lavoratrice o dalle quali possano emergere profili di rilevanza penale.

E ancora, ulteriore novità del protocollo risulta essere l’impegno da parte dell’Ispettorato territoriale a promuovere momenti di approfondimento e studio che coinvolgano il proprio personale allo scopo di rafforzare competenze, conoscenze e metodologie di intervento e di valutazione nell’ambito delle azioni antidiscriminatorie e di tutela e promozione della parità e pari opportunità nei luoghi di lavoro. Per questo verranno realizzate attività informative e/o formative (congiunte e disgiunte) quali conferenze, seminari, convegni sulle tematiche lavoristiche affrontate in una prospettiva di genere, con l’eventuale coinvolgimento, altresì, di associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, ordini professionali e altre istituzioni competenti in materia.

Per migliorare la sinergia istituzionale tra le parti, potranno essere promossi incontri finalizzati alla disamina di casi specifici, con l’eventuale coinvolgimento diretto delle istituzioni interessate e, dove ritenuto opportuno, dei soggetti coinvolti, allo scopo di rimuovere eventuali comportamenti discriminatori segnalati o situazioni di squilibrio di particolare rilevanza.

Le parti firmatarie si sono inoltre impegnate a riunirsi periodicamente per un opportuno scambio di informazioni e per coordinare la rispettiva attività di repressione e disincentivazione di qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, di genere nei luoghi di lavoro, nonché per l’eventuale concertazione di interventi mirati, nell’ambito delle rispettive funzioni, anche al fine di accertare e sanzionare fenomeni di sfruttamento lavorativo. Il protocollo avrà durata di 5 anni e potrà essere prorogato.