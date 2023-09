LECCO – Lario Reti Holding ricerca una figura professionale per svolgere le mansioni di Addetto Contact Center per sostituzione maternità. Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 24 settembre.

La risorsa sarà inserita, all’interno della Divisione Corporate, nell’Area Gestione Clienti – Contact Center e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperà delle seguenti attività: gestire le chiamate dei Clienti per quanto riguarda, a titolo esemplificativo, la fatturazione, allacci ai servizi, ecc.; gestire la corrispondenza in back office tramite canali mail; gestire i rapporti con gli utenti in front office.