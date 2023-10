LECCO – Lario Reti Holding S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, intende potenziare la propria struttura con l’inserimento di un coordinatore servizi all’utenza-misure da inserire nella Divisione Corporate.

La risorsa svolgerà la propria attività, nei primi due anni, anche a supporto delle varie attività aziendali con particolare riguardo al progetto di riduzione delle perdite idriche finanziato dal PNRR.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgerà i seguenti compiti: garantisce, nel rispetto degli standard di qualità previsti da ARERA, della Carta dei Servizi e del Regolamento ATO, la corretta programmazione e il controllo degli interventi in merito alle attività di sostituzione e lettura dei misuratori di utenza, con particolare riferimento alle attività di sostituzione massiva e di sostituzione per richieste degli utenti; e in merito alla pianificazione delle letture per le diverse esigenze aziendali.

Inoltre: gestisce e coordina le risorse interne e esterne nel rispetto della normativa applicabile, del budget di competenza e degli obiettivi assegnati; in particolare, pianifica e programma l’attività di sostituzione dei contatori e assistenza clienti per quanto riguarda la misura. Controlla i processi di specifica competenza (es: programmazione interventi, verifica lavori, consuntivazione lavori) con monitoraggio della performance del personale tecnico-operativo coinvolto e delle aziende esterne impiegate, nel rispetto della pianificazione, valutando i fornitori nelle prestazioni erogate e nella corretta applicazione dei processi.

Ancora: gestisce eventuali necessità di riprogrammazione valutando le urgenze e le esigenze specifiche, assicurando il raggiungimento degli obiettivi quantitativi previsti e degli standard di qualità; predispone e valida i SAL delle imprese esterne; monitora il rispetto degli standard ARERA riguardanti le attività di competenza, analizzando i dati di monitoraggio e controllo di competenza, utilizzando in particolare estratti il sistema gestionale WFM aziendale; analizza e presidia i processi di competenza, proponendo miglioramenti, efficientamenti e razionalizzazioni.