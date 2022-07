LECCO – Martedì 19 luglio 2022 le Segreterie Nazionali di Filt CGIL, Fit CISL, Uiltrasporti e Savt Trasporti hanno siglato, con l’associazione datoriale Anef, l’ipotesi di Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL per gli Addetti degli Impianti di Trasporto a Fune. L’accordo, che ha decorrenza dal 1° maggio 2022 e rimarrà valido fino al 30 aprile 2025, prevede miglioramenti sia nella parte economica che in quella normativa.

Dal punto di vista economico sono previsti aumenti tabellari al IV livello pari a 100 euro; in più, i lavoratori riceveranno 100 euro annui sotto forma di welfare contrattuale. Dal punto di vista normativo viene regolamentato il Lavoro Agile, si istituiscono tutele per le donne vittime di violenza, viene riconosciuto il diritto allo studio di lavoratrici e lavoratori e si prevede un percorso di confronto aziendale in caso di attivazione di progetti di innovazione tecnologica; in tema di salute e sicurezza, poi, viene promossa una campagna straordinaria nei luoghi di lavoro e si riconosce il principio della “Stop work authority”, ossia la possibilità garantita a ciascun lavoratore di interrompere la propria attività quando, a suo giudizio, non venga svolta in maniera sicura.

Tra i firmatari del contratto, il segretario generale della Filt CGIL Lecco e Sondrio, Andrea Frangiamore, che commenta: “Soddisfacente risultato. Siamo riusciti, in un confronto schietto con le controparti, a rinnovare in maniera rapida ed efficace questo importante contratto per i nostri territori. Giudichiamo positivamente l’articolato emerso dalla trattativa: introduciamo un miglioramento complessivo della normativa e dei diritti godibili da lavoratrici e lavoratori, accompagnati da un aumento complessivo del salario a tre cifre. Saremo impegnati nelle prossime settimane nelle assemblee per illustrare il contratto ai lavoratori, che ne dovranno approvare i contenuti”.