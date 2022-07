OGGIONO – Le lavoratrici e i lavoratori della Wuerth Elektronik Stelvio Kontek di Oggiono, unitamente alle RSU aziendali, venerdì 22 luglio sono usciti dai cancelli dell’azienda e hanno incrociato le braccia per un’ora.

La CGIL Lecco, tramite un comunicato, fa sapere che la protesta è rivolta alla direzione della multinazionale tedesca, che negli ultimi mesi ha assunto una posizione intransigente sfociata in un susseguirsi di provvedimenti disciplinari ritenuti a dir poco discutibili e sproporzionati rispetto alla gravità delle mancanze contestate, ergendosi in alcune circostanze anche a giudice di malattie e infortuni.

Atteggiamento che la direzione applica persino nelle modalità di gestione del personale su cambi turni, sostituzione di lavoratori assenti e richieste forzate di straordinari, il tutto per sopperire alla cronica mancanza di personale più volte sollevata dalle Organizzazioni Sindacali FIM e FIOM durante gli incontri avvenuti in questi mesi. I lavoratori ritengono tali modalità non più tollerabili, e chiedono alla direzione di cessare immediatamente questi atteggiamenti e riprendere le normali relazioni sindacali.