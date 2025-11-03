L’AZIENDA AGRICOLA DEVISCIO DI LECCO PREMIATA A GOLOSARIA 2025

LECCO – L’Azienda Agricola Deviscio di Lecco conquista un prestigioso riconoscimento a Golosaria Milano 2025, la celebre rassegna enogastronomica ideata da Paolo Massobrio e Marco Gatti, giunta quest’anno alla sua ventesima edizione.

Il premio, consegnato direttamente da Paolo Massobrio, rappresenta un importante traguardo per l’azienda lecchese da anni impegnata nella valorizzazione della produzione di formaggi di capra e dell’allevamento locali.

L’edizione 2025 di Golosaria (Fiera Milano Rho, 1-2-3 novembre) è dedicata al tema “Il Gusto della Contemporaneità” e ha posto quest’anno l’accento su come i piccoli produttori stiano reinterpretando la tradizione in chiave moderna. In questo contesto, Deviscio si è distinta per la sua capacità di innovare mantenendo un profondo legame con il territorio e con la cultura casearia alpina.

A sottolineare il valore del riconoscimento, le parole di Paolo Massobrio: “La competenza di Agostino Ferrari, assaggiatore ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi), si vede tutta, ma il colpo di genio è il Gratta Capra. Un formaggio da grattugia che sfida i grandi classici vaccini, aprendo al latte di capra una nuova, nobile funzione in cucina. Un’intuizione intelligente che allarga gli orizzonti.”

Il Gratta Capra è infatti un prodotto unico nel suo genere, un formaggio stagionato da grattugia che nasce dall’esperienza e dalla creatività dell’Azienda Agricola Deviscio: con questa creazione, l’azienda lecchese porta il latte di capra a un nuovo livello di espressione gastronomica, rendendolo protagonista di ricette contemporanee e di alta cucina. Oltre al Gratta Capra, Azienda Agricola Deviscio propone più di 17 referenze di capra tra stagionati e freschi, tra cui il quadrotto, tributo alla vicina Valsassina, latteria di capra, robiola fresca, yogurt, i veri caprini e altri ancora.

Adagiata ai piedi del Resegone, l’Azienda Agricola e Agriturismo Deviscio da 10 anni unisce ospitalità e genuinità. La gestione familiare dei fratelli Chiara e Agostino Ferrari e la cura delle capre Camosciate delle Alpi – una sessantina di capi allevati – danno vita a formaggi di eccellenza, frutto di un lavoro attento alla sostenibilità e al benessere animale. Dal fresco al più stagionato, ogni prodotto racconta la passione e l’autenticità che contraddistinguono l’azienda. La partecipazione e il premio a Golosaria confermano Deviscio come una delle realtà più dinamiche e innovative del panorama agroalimentare lombardo, capace di coniugare tradizione, ricerca e sostenibilità.

Al riconoscimento ottenuto a Golosaria 2025 si affianca un ulteriore motivo di orgoglio: l’inserimento dell’Azienda Agricola Deviscio nel Golosario 2026, tra le segnalazioni di eccellenza curate da Paolo Massobrio. Il Golosario, aggiornato ogni anno, raccoglie i migliori produttori, artigiani e realtà del gusto italiani, diventando così un punto di riferimento per appassionati e professionisti dell’enogastronomia.