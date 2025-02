LBW: A BOLLATE ARRIVA LA DECIMA VITTORIA CONSECUTIVA

BOLLATE (MI) – Nuova prova di forza della Lecco Basket Women che travolge in trasferta l’Ardor Bollate e centra la decima vittoria consecutiva che in classifica la mantiene alle spalle della coppia Vittuone e Sondrio. La squadra di Canali sfodera una prestazione superlativa mostrando tutta la qualità e profondità del suo roster e mette all’angolo un Bollate che nel primo quarto aveva fatto la voce grossa.

Partite contratte e poco incisive in difesa, le blucelesti si fanno sorprendere finendo sotto al 5′ per 10-5 grazie alla tripla di Mariani. Nella seconda parte del periodo grazie allo slancio di Viola Aondio, per lei 10 punti nel parziale, e alla tripla di una ritrovata Capellini, le ospiti trovano il sorpasso e non vengono più riprese. La cavalcata prosegue nel secondo quarto che vede Bassani colpire dalla distanza insieme a Capellini per il 24-34 del 16′. Da qui in poi lo scarto non scenderà più sotto i 10 punti.

Dopo la sosta, Bollate schiera la zona e Lecco fatica a far circolare bene la palla, ma dopo qualche azione andata a vuoto, arriva il nuovo break che fa toccare il vantaggio sui 20 punti con il 36-56 de 28′. Il quarto periodo è pura formalità per le lecchesi che incrementano lo score toccando il +26 finale che è di buon auspicio in vista della gara di domenica prossima che vedrà scendere al palazzetto di Malgrate la capolista VIttuone, per un match che si preannuncia incandescente. Palla a due alle 18.

Ardor Bollate – LBW 47-73 (parziali: 15-18, 31-41, 40-58)

Ardor Bollate: Cappa 3, Nebuloni, Fioritti, Vitale 16, Frigerio, Turri 7, Mariani 8, Pianta 3, Malpete ne, Caserini 8, Maschio 4, Dissegna. All.: Frassinelli.

LBW: Bassani 14, M.Aondio, G.Galli 1, V.Aondio 12, Scola 4, Davide 4, Oggioni, Oddo, S.Galli 6, Cincotto 7, M.Rota 7, Capellini 18. All.: Canali.

Le considerazioni a fine gara di coach Valentina Canali: “Una bella vittoria, dopo un primo quarto con poca fluidità offensiva e non abbastanza mordente in difesa, ci siamo via via tarate, trovando quell’intensità ed energia da cui non possiamo mai prescindere. E di conseguenza poi le soluzioni in attacco si sono trovate con maggior continuità e le percentuali si sono alzate. Quando riusciamo a difendere forte, esce di pari passo anche la qualità offensiva. Abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto nel terzo periodo contro la zone press, ma dopo qualche possesso di confusione ci siamo intese e abbiamo risolto anche questa situazione tattica. Noi allenatori siamo molto contenti, il lavoro paga e la squadra sta crescendo in profondità e soluzioni. Ora testa alla difficilissima sfida di domenica prossima con Vittuone, capolista a pari merito con Sondrio. Vogliamo prepararci al meglio per affrontarla”.