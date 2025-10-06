LBW: BUONA LA PRIMA CONTRO LA SPORTIVA SONDRIO

MALGRATE – Buona la prima per la D’Avino Consulting LBW all’esordio nel campionato di Serie C di basket. Davanti al pubblico amico del palazzetto di Malgrate, le ragazze di Valentina Canali hanno sconfitto al termine di un match combattuto la Sportiva Sondrio per 50-43.

Dopo un’inizio faticoso che ha visto le blucelesti faticare a trovare la via del canestro, arriva il parziale di 10-0 ispirato da una tripla di Oddo che porta al 15-8 del minuto 8. Le valtellinesi, con le sorelle Scala trascinatrici del gruppo, provano a restare aggrappate alle lecchesi, ma commettono troppi errori che impediscono di ribaltare il punteggio. Le ospiti sbagliano molto anche dalla lunetta e vanno all’intervallo sotto di 9 lunghezze (33-24).

Nel terzo periodo Lecco pasticcia molto in attacco perdendo molti palloni e ne approfitta Sondrio per arrivare a -4 (34-30) del 26′, ma basta un attimo che arriva la fiammata con i canestri di Viola Aondio e Sara Galli che firmano un 8-0 che ricaccia indietro Sondrio sino al 43-33 del 30′. La spinta della D’Avino Consulting si vede anche all’inizio del quarto periodo con la tripla di Giorgia Galli e i canestri di Rota abile anche in difesa nel rubare palloni. Lecco costruisce il massimo vantaggio sul +15 (50-35 del 34′), che poi riesce a gestire sino alla fine. Nonostante non arrivino più canestri, la squadra di casa pur faticando mantiene il vantaggio sino alla sirena finale.

Sabato prossimo alle 20:30 le blucelesti saranno attese dalla trasferta di Broni. Grande entusiasmo nelle parole di coach Canali al termine del match: “Siamo soddisfatti, era un esordio difficilissimo e siamo riuscite a portare a casa i 2 punti con una gara solida e di carattere. Siamo bene o male state sempre in controllo, anche se con momenti più buoni di altri. Si vede che siamo ancora molto indietro come efficacia offensiva, abbiamo faticato a trovare buone soluzioni, ma abbiamo tenuto discretamente a livello difensivo, pur con delle fragilità su cui dovremo evidentemente lavorare”.

“Nell’ultimo quarto abbiamo tuttavia avuto un calo troppo netto e abbiamo mollato un po’, senza riuscire a segnare per molti minuti. Anche se è pur vero che in tutto l’intero periodo non abbiamo subito un solo fallo, contro i 9 fischiati a noi – continua Canali -. Ci siamo un po’ scollate in difesa e questo ci ha tolto ritmo in attacco, ma siamo comunque state molto brave a tenere botta e a portare a casa un referto rosa per nulla banale, con tanta anima e volontà. Ora testa bassa e lavorare, la strada è lunga, ma ci godiamo questa bella vittoria!”

D’Avino Consulting LBW – Sportiva Sondrio 50-43 (parziali: 17-9, 33-24, 43-33)

D’Avino Consulting LBW: Bassani 8, V.Aondio 9, M.Aondio, Capaldo 4, G.Galli 3, Ratti, Scola 3, Oggioni 2, Oddo 8, Rota 6, S.Galli 7, Fumeo. All.: Canali.

Sportiva Sondrio: Sigismundi 6, Bombardieri 2, Caprari ne, Quadrio, Pontiggia ne, Puccio, Gavazzi ne, Agnelli, C.Scala 6, G.Scala 16, M.Scala 13. All.: Puccio.

