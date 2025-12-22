LBW CHIUDE IL 2025 CON UNA VITTORIA NETTA CONTRO GAVIRATE

LECCO – Si chiude nel migliore dei modi il 2025 per la D’Avino Consulting LBW, che nello scontro al vertice supera nettamente Gavirate con una prestazione di grande spessore. La sconfitta di Gallarate è stata assorbita nel modo migliore: le blucelesti hanno offerto una prova convincente sia in fase offensiva sia, soprattutto, in quella difensiva, restando così in vetta alla classifica in coabitazione con le varesine.

Solidità e difesa impenetrabile sono state le vere chiavi della gara. Dopo un avvio equilibrato, caratterizzato da una serie di tiri dalla distanza da entrambe le parti, Lecco cambia marcia e piazza l’allungo decisivo, volando sul 20-9 al 9′ e mostrando di avere qualcosa in più rispetto alle avversarie.

È la difesa a fare la differenza per la D’Avino Consulting LBW: Gavirate fatica a trovare la via del canestro e chiude il secondo quarto con soli 18 punti complessivi, contro i 35 delle lecchesi. Dopo l’intervallo l’inerzia del match resta saldamente nelle mani della squadra di coach Canali, che colpisce anche dalla lunga distanza con cinque triple, affossando definitivamente Gavirate sul 55-25. Il resto della gara scorre senza storia, con Lecco in totale controllo fino alla sirena finale, che certifica il massimo vantaggio di +35. In classifica, ora, Gallarate e D’Avino Consulting LBW vantano 4 punti di margine sulle inseguitrici Gavirate e Sondrio.

Dopo la pausa per le festività, le blucelesti torneranno in campo venerdì 9 gennaio alle 21.30, impegnate in trasferta contro la Pro Patria Busto.

Tutta la soddisfazione per la vittoria nelle parole di coach Canali: “Abbiamo chiuso l’anno come volevamo, con una prestazione di alto livello e una bella vittoria. Le ragazze sono state brave, hanno applicato con disciplina il piano partita e giocato con grande energia. La prestazione difensiva è stata eccellente, la lezione subita a Gallarate probabilmente ha sortito il suo effetto e la concentrazione e l’applicazione sono state assolute. Di conseguenza, come spesso ci accade, essere solide dietro ci ha dato ritmo e fiducia davanti, permettendoci di giocare con grande fluidità ed efficacia. Sono soddisfatta, era la partita che volevo. Ora ci prendiamo una settimana di riposo assoluto, ne abbiamo bisogno e ce lo meritiamo, per poi ritornare a lavorare tosto in vista dell’ultima gara di andata a Busto e della seconda parte di stagione. Brave ragazze!”.

D’Avino Consulting LBW – Askialine Gavirate 69-34

(20-12, 35-18, 55-25)

D’Avino Consulting LBW: Bassani 6, V. Aondio 4, Capaldo 4, G.Galli 1, Ratti 2, Scola 2, Oddo 8, Rota 2, Cincotto 5, S. Galli 15, Levi 6, Capellini 14. All.: Canali.

Askialine Gavirate: De Mojana ne, Porcu 2, Poli, Merlo 8, Virginio 2, Prodorutti, Sciutti 5, Cereti 2, Bajric 2, Penazzi, Ossola, Salzillo 13. All.: Gualtieri.