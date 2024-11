LBW: CONTRO LA FERNESE ARRIVA LA TERZA VITTORIA CASALINGA

MALGRATE – Terza vittoria casalinga per la Lecco Basket Women che riesce ad avere la meglio anche della Fernese per 74-57, compagine che si è dimostrata tignosa per il quintetto lecchese. Gara non entusiasmante quella vista a Malgrate, che ha visto affrontarsi le due formazioni a viso aperto senza risparmiarsi.

Alla fine il successo ha sorriso al quintetto di casa che dopo una partenza a razzo (18-8) al 10′, ha controllato per tutto il resto del match senza particolari problemi gestendo un vantaggio in doppia cifra. Da segnalare nell’ultimo periodo una serie di falli tecnici e l’espulsione del capitano della Fernese Cavaleri, che hanno in pratica chiuso la contesa. Sabato prossimo la LBW è attesa dalla trasferta delicata di Sondrio alle 17:30, dove saranno in palio punti pesanti per la classifica.

I tabellini della gara:

LBW – Tmd Fernese 74-57 (parziali: 18-8, 38-26, 55-42)

LBW: M.Aondio 4, G.Galli 1, V.Aondio 16, Scola 9, Davide 13, Oggioni 2, Oddo 8, Ratti 3, S.Galli 5, Cincotto 11, M.Rota 2, Fumeo. All.: Canali.

TMD Fernese: Monticelli 13, Ponta, Quaglia, Spiga 2, Pirotta ne, Cavaleri 11, Speroni 10, Ghielmi 5, Bonzini ne, Rocco 11, Carnaghi, Frontini 5. All.: Nicodemo.

A fine partita le dichiarazioni di coach Valentina Canali: “La partita non è stata semplice: il clima è stato da subito molto nervoso e molto fisico, e devo dire che qui si è vista da parte della squadra una grandissima tenuta mentale, che in passato era un punto debole. Non era facile rimanere lucide ed equilibrate in questo clima partita, e invece abbiamo dimostrato grandissima solidità e durezza, in qualsiasi frangente”.

“Tecnicamente, non è stata una prestazione eccellente, abbiamo concesso qualcosa di troppo in difesa e in attacco abbiamo avuto meno fluidità di quella che vorremmo, ma ripeto, non era semplice con la fisicità che c’è stata in campo. Ora testa alla durissima trasferta di Sondrio, sarà un’altra dura battaglia”, conclude Canali.