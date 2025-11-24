LBW: CONTRO LA VERTEMATESE ARRIVA L’OTTAVA VITTORIA CONSECUTIVA

LECCO – Prosegue senza frenate l’ottimo momento della D’Avino Consulting LBW, che centra l’ottava vittoria consecutiva e consolida il proprio primato in classifica superando con autorità la Vertematese. Nel palazzetto di Malgrate va in scena una partita a senso unico, dominata dalle blucelesti dall’inizio alla fine, con un’intensità e una lucidità che confermano la crescita costante del gruppo allenato da coach Canali.

La partenza della Davino Consulting è di quelle che non lasciano scampo: appena la palla a due si alza, la squadra di casa preme sull’acceleratore e costruisce un impressionante parziale di 13-0 nei primi quattro minuti. Merito di un attacco brillante e ben orchestrato, ma soprattutto di una difesa aggressiva, capace di togliere ritmo e fiducia a una Vertematese che fatica enormemente a trovare tiri puliti. Il primo quarto si chiude sul 22-4, fotografia di un monologo tecnico e fisico.

Il canovaccio non cambia nel secondo periodo. Le blucelesti continuano a martellare con intensità e precisione, mentre le ospiti non riescono a trovare contromisure efficaci. Le triple di Bassani e Maria Aondio scavano un solco sempre più profondo, costringendo le avversarie a rincorrere un divario che diventa rapidamente insostenibile. All’intervallo lungo il tabellone dice 41-13, un margine eloquente che certifica la superiorità lecchese. Il terzo quarto è quello della definitiva spallata al match: la Davino Consulting mantiene alta la concentrazione, continua a muovere bene la palla e ad attaccare il ferro con continuità, toccando il +37 (56-19). A questo punto la gara è virtualmente chiusa, ma nel quarto periodo arriva un inatteso calo di tensione delle padrone di casa: la Vertematese ne approfitta mettendo a segno un parziale di 9-0, sufficiente a far scattare il timeout di coach Canali, intenzionato a riportare ordine e intensità nel finale. Dopo la breve pausa le blucelesti ritrovano solidità e conducono in porto senza affanni una vittoria limpida, chiudendo sul 61-30 e confermando l’ottimo stato di forma. Un altro successo che alimenta entusiasmo e consapevolezza in vista del prossimo impegno: il derby lecchese contro la Starlight Valmadrera, fanalino di coda del campionato. La sfida è in programma sabato alle 20 nella palestra di via Leopardi a Valmadrera, dove la Davino Consulting cercherà di allungare ulteriormente la propria striscia di imbattibilità.

L’analisi a fine gara di coach Valentina Canali: “Oggi abbiamo giocato un primo quarto praticamente perfetto, e anche nel secondo periodo siamo state molto presenti ed efficaci. Abbiamo difeso con energia e attaccato con buona lucidità contro le diverse difese proposte dalle avversarie (uomo, zona dispari e zona pari).

Nel secondo tempo forse siamo un po’ calate mentalmente, in particolare nella quarta frazione, ma abbiamo giocato una buonissima partita e sono contenta di quanto visto”.

D’Avino Consulting LBW – Vertematese 61-30

(22-4, 41-13, 56-21)

D’Avino Consulting LBW: Bassani 6, V. Aondio 6, M. Aondio 3, Capaldo 4, Scola 5, Oddo 2, Rota 8, Cincotto 7, S.Galli, Fumeo, Levi 4, Capellini 16. All.: Canali.

Vertematese: Ghioldi, Salvadè 5, Bravi, Stocchi, Carusi 8, Colombo, Faverio 4, Montorfano 2, Rossoni 4, Battaini, Ghitti 2, Prete 5. All.: Zanotti.

RedSpo