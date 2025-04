LBW: FINALE DI STAGIONE CON VITTORIA A GAVIRATE

GAVIRATE (VA) – La LBW conclude alla grande la stagione con la vittoria in trasferta sul campo di Gavirate, quinta forza del torneo proprio alle spalle delle blucelesti. Un canestro a 2″ dalla sirena di Galli dopo una rimessa in gioco, regala alle ospiti la sesta vittoria consecutiva che conferma il buon momento di forma.

Lecco riabbraccia Capaldo, assente dai campi di gioco da diverso tempo e autrice di una prova confortante con 10 punti realizzati. Gara senza particolari motivazioni per ambo le squadre già sicure della loro classifica, ma che si è rivelata combattuta e equilibrata sino all’epilogo finale. Partono meglio le varesine che si portano sul 9-4 nei primi minuti, poi regna l’equilibrio sino a poco prima dell’intervallo quando le blucelesti grazie ai canestri di Capaldo e alla tripla di Oddo, trovano 6 punti di margine (26-32 al 18′).

Dopo l’intervallo, la LBW prova a dilagare con i punti di Bassani che valgono il +10 (38-48), ma in un amen Sciutti e Salzillo fanno tornare sotto Gavirate che arriva al 47-48. Si decide tutto nell’ultimo parziale dove 6 punti consecutivi di Capaldo riportano avanti le lecchesi di 7 lunghezze (50-57), ma la squadra spreca il vantaggio e si fa raggiungere nel finale da Gavirate che impatta sul 57-57. Viola Aondio non concretizza dalla lunetta e si arriva a 2″ dalla fine quando coach Canali chiama time-out. La coach lecchese disegna sulla lavagnetta la rimessa che Oddo esegue alla perfezione con un passaggio lob per Sara Galli che si trova libera per realizzare il canestro della vittoria. Ora terminata la fase regolare la LBW che ha chiuso al quarto posto aspetta di conoscere la quinta classificata del girone est per lo scontro dei quarti di finale al meglio delle tre partite.

Pall. Gavirate – LBW 57-59 (parziali: 17-20, 33-37, 47-49).

Pall. Gavirate: De Mojana 2, Poli 1, Prodorutti 2, Sciutti 13, Cereti 4, Bajric 11, Penazzi 4, Mad. Ossola, Rios 12, Crivellaro ne, Mar. Ossola ne, Salzillo 8. All.: Gardini.

LBW: Bassani 13, Capaldo 10, V.Aondiio 5, Scola 3, Davide, Oggioni 3, Oddo 5, Ratti, S.Galli 2, Cincotto 7, Rota, Capellini 9. All.: Canali.

Le dichiarazioni di coach Valentina Canali: “Partita vera doveva essere, e vera è stata. Nessuna giocatrice in campo si è risparmiata, le due formazioni si sono date sportivamente battaglia per 40′. Inizio con polveri bagnatissime e difesa poco convinta, e in generale nel primo tempo abbiamo subito troppi 1c1 in difesa. Nel secondo tempo ci siamo tarate meglio, e abbiamo anche allungato di qualche punto, ma poi siamo state sprecone e abbiamo subito la rimonta fino al 57-57 con 2 secondi sul cronometro. Time out e rimessa eseguita alla perfezione, un po’ di entusiasmo per questa vittoria allo scadere ce lo portiamo a casa. Ora attendiamo di conoscere la nostra avversaria ai quarti di finale”.

