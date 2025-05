LBW FRENATA A LODI, SEMIFINALE IN GIOCO CONTRO CREMA

LECCO – La LBW non sfrutta il match point per accedere alle semifinali e deve rimandare a gara 3 l’eventuale passaggio del turno. Match tiratissimo quello disputato a Pieve Fissiraga con la pressione tutta dalla parte della squadra di casa. La LBW parte meglio sfruttando la vena balistica di Bassani e Oggioni che portano al 10-16 del 9′. Da li in poi la gara è tutta all’insegna dell’equilibrio con un testa a testa avvincente. Lodi dopo aver inseguito mette la freccia nel secondo parziale con la tripla di Vallè (24-20 al 14′), ma basta un time out per scuotere le blucelesti che pareggiano con la tripla di Bassani e sorpassano con i liberi di Viola Aondio. Dall’altra parte è Degli Agosti a fare male alla difesa ospite e si arriva così all’intervallo in perfetto equilibrio sul 32-32. Si riparte con Lodi più in palla con Bombelli e F. Parmesani che siglano il +6 (38-32), ma è un continuo tira e molla con le lecchesi che hanno Capellini in panchina con 4 falli. Altra fuga milanese con la tripla di Contu (42-36) e reazione ospite con la solita Bassani che trascina la squadra al nuovo sorpasso per il 46-48. Si decide tutto nell’ultimo parziale dove è Bellinzoni la spina nel fianco. La guardia milanese mette 6 punti di fila per il 58-53 a cui risponde Sara Galli con la tripla del 58-56. Finale al cardiopalma dove succede di tutto. Lecco manca il canestro del pareggio per 2 volte da sotto con Bassani, poi è la lotteria dei liberi a decidere la contesa. Savoia fa 2/4 a cui rispondono V. Aondio e Scola con un 1/2 a testa. Sul 62-60 ci va Bombelli per due volte e fa 0/4. La LBW ha in mano a 8″ dalla fine l’ultimo possesso, ma il passaggio di V. Aondio non viene sfruttato da S. Galli e la palla finisce fuori. A vincere è cosi Lodi che va sul 1-1; domenica alle 18.30 a Malgrate si giocherà gara 3, con in palio il posto in semifinale, con Crema.

Basket Lodi – LBW 62-60 (parziali: 15-17, 32-32, 48-51).

Basket Lodi: F. Parmesani 4, Degli Agosti 11, Sangalli 4, C. Parmesani 2, Bellinzoni 12, Vitelli 2, Maiocchi 3, Spoldi, Bombelli 5, Savoia 9, Contu 7, Vallè 3. All.: Rossi.

LBW: Bassani 22, M. Aondio 4, Capaldo, G. Galli ne, V. Aondio 11, Scola 7, Davide, Oggioni 7, Oddo, S. Galli 7, Cincotto 2, Capelliini. All.: Canali.

Il commento a fine gara di coach Valentina Canali: “Abbiamo giocato una partita contratta, sembravamo diverse rispetto a soli tre giorni fa, e Lodi ci ha punito con precisione al tiro da fuori e con una difesa molto fisica e al limite ci ha tolto certezze e riferimenti.

Noi abbiamo purtroppo sbagliato tanto, tantissimo. Inoltre abbiamo avuto problemi di falli che ci hanno condizionato completamente, con un metro arbitrale discutibile e che ha inciso parecchio.

Ora ci rimbocchiamo le maniche e ci presentiamo domenica con il coltello fra i denti, 1-1, palla al centro”.