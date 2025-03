LBW, FRENATA CONTRO SANGABRIELE: LA SCALATA SI COMPLICA

LECCO – Lo scontro al vertice tra Sangabriele e LBW si rivela molto combattuto, ma ad aver ragione è la squadra meneghina, che vendica la sconfitta subita nel girone di andata e consolida il secondo posto a due punti di distanza dalla capolista Vittuone. Per le blucelesti la sconfitta significa dire addio alla corsa alle prime posizioni di classifica e ora bisogna guardarsi alle spalle, con Gavirate che dista solo due punti di ritardo dal quarto posto occupato dalla squadra di Canali.

Inizio di partita shock per le lecchesi, che dopo pochi minuti si ritrovano sotto per 12-0. Gara subito in salita e coach Canali cambia quasi tutto il quintetto per riprendere in mano la partita. Dopo il canestro di Capellini, il Sanga fa ancora 5 punti con la tripla di Biffi e Pagani che infila 8 punti siglando il 17-2 del 5′. La reazione delle ospiti si materializza tra la fine del primo e l’inizio del secondo periodo con i canestri di Sara Galli, Scola e Maria Aondio che portano al 22-21 del 13′. Il Sanga accusa il colpo ma trova un nuovo mini allungo sul 27-21. Lecco non capitalizza i tanti viaggi in lunetta con Viola Aondio che subisce molti falli. La play fa 4/10 che non basta per ricucire lo strappo, anche se prima dell’intervallo 4 punti di Bassani riportano la LBW a -3 sul 34-31. Dopo la pausa arriva anche il sorpasso delle ospiti prima con Scola e poi con Oggioni che firmano il 39-40. È l’unico vantaggio delle lecchesi, che poco dopo subiscono il ciclone Pagani che infila 2 triple e un piazzato dalla lunetta che valgono il 48-41 del 28′. Tutto da rifare per le nostre che sono anche penalizzate dai falli con Oddo e Capellini in panchina con 4 falli. All’inizio del quarto periodo altra rimonta firmata Bassani e Sara Galli per il 54-51, ma poi il break di 6-0 di Sanga mette la parola fine. La tripla di Di Domenico (saranno 6 quelle messe a segno contro le 0 delle blucelesti), vale i titoli di coda per il 63-53. La LBW non ha più energie per rientrare ed è costretta alla resa, pur dimostrano di aver giocato con un atteggiamento diverso rispetto a quello della settimana precedente con Sondrio. Ma alla fine a pesare sono ancora le percentuali al tiro. Giovedì si ritorna in campo con la trasferta di Tradate (inizio alle 20.45), dove sono in palio punti pesanti per conservare il quarto posto.

Sangabriele – LBW 67-56 (parziali: 22-11, 34-31, 54-45)

Sangabriele: Bozzoli 8, Beccaria 8, Pagani 23, Gelmetti 3,. Finessi 6, Rapetti, Carozzi 2, Biffi 3, Pesenti 3, Darman 2, Perini 6, Di Domenico 3. All.: Zappetti.

LBW: Bassani 10, M.Aondio 8, G.Galli, V.Aondio 8, Scola 8, Davide 2, Oggioni 4, Oddo, S.Galli 8, Cincotto 4, M.Rota, Capellini 4. All.: Canali.

Le dichiarazioni post gara di coach Valentina Canali: “C’è tanto amaro in bocca. Abbiamo iniziato la partita con un 17-2. Letteralmente non pervenute. Grande merito poi a chi è entrato dalla panchina e ha letteralmente cambiato la faccia alla partita, fino a portarci al 22-21 di metà secondo quarto. Il resto della partita è stato giocato a viso aperto, con l’atteggiamento giusto, senza mollare mai, ma il dispendio energetico per rimettere la partita in asse si è sentito poi per tutto il secondo tempo. Siamo rimaste lì, sempre a contatto, fino a che due triple di Pagani ci hanno segato le gambe. Il distacco finale forse fin troppo severo. Ma anche oggi dobbiamo registrare un dato che ha, ancora una volta, condizionato inesorabilmente la gara: 14/36 ai tiri liberi è una cosa che non possiamo accettare da noi stesse, insieme alle solite percentuali dal campo rivedibili.

Siamo attese a fare qualcosa di più e meglio, a livello individuale bisogna responsabilizzarsi e a livello di squadra trovare la forza per reagire e rimettersi in asse”.