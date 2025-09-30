LBW IN RITIRO A VILLONGO, IN ATTESA DELLL’ESORDIO IN CAMPIONATO

LECCO – In attesa dell’esordio in campionato, previsto per domenica prossima a Malgrate con l’arrivo di Sondrio (inizio alle 18), la Davino Consulting LBW ha svolto due giorni di ritiro a Villongo, con sedute di allenamento in palestra e coesione di gruppo per trovare la giusta alchimia di gruppo.

“Sono stati due giorni estremamente positivi – il commento di coach Valentina Canali – : queste occasioni conviviali sono sempre molto preziose e piacevoli, la squadra è stata bene insieme e abbiamo fatto due buoni allenamenti. Stiamo lavorando con impegno per farci trovare in buone condizioni per il difficile esordio di settimana prossima contro la temibile Sondrio.

Abbiamo chiuso giovedì il lavoro fisico con la nostra preparatrice (che ringrazio tantissimo per la cura con cui ci ha seguito), quindi questi sono stati i primi due allenamenti completi di pallacanestro dall’inizio della stagione e ci sono serviti tantissimo, così come ci ha sicuramente fatto bene stare insieme e condividere momenti divertenti e leggeri. E ora, sotto col campionato!”.

