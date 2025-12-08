LBW INARRESTABILE: CONTRO CORSICO ARRIVA LA 10ª VITTORIA DI FILA

LECCO – La D’Avino Consulting LBW continua la sua corsa inarrestabile e firma la decima vittoria consecutiva in campionato, superando senza problemi il Basket Corsico in una gara mai realmente in discussione. Le blucelesti di coach Canali si confermano squadra solida, intensa e capace di imporre il proprio ritmo sin dalla palla a due. L’avvio è fulmineo: Bassani e Capellini colpiscono con continuità, costruendo immediatamente un break pesante. Dopo appena tre minuti il tabellone dice 10-2 e Lecco non rallenta, sfruttando un ottimo impatto dall’arco con ben quattro triple nel solo primo quarto. Il parziale iniziale si chiude sul 26-10, un margine già significativo. Nel secondo periodo Corsico prova a cambiare l’inerzia con la difesa a zona, riuscendo momentaneamente a ricucire fino al -11 (28-17). Coach Canali ferma il gioco con un timeout per sistemare i meccanismi di attacco, e da lì ricomincia il dominio lecchese: la D’Avino Consulting riprende a muovere la palla con fluidità, punisce ogni errore difensivo e infila un nuovo break di 12-0 volando sul 40-17 e spegnendo le speranze di rimonta avversarie. Anche dopo l’intervallo il copione non cambia: Lecco gestisce e mantiene salda la doppia cifra di vantaggio, attaccando con ordine la zona di Corsico e chiudendo il terzo quarto sul 55-33. L’ultimo periodo è un vero monologo bluceleste. Le ragazze di Canali si trasformano in un rullo compressore: difesa, contropiede, soluzioni perimetrali e grande aggressività si traducono in un parziale di 21-4 con la gara che si chiude in totale controllo. A certificare la serata di grazia c’è il dato delle 11 triple realizzate, segnale importante in vista della prossima, delicata sfida. Sabato infatti Lecco farà visita a Gallarate, diretta concorrente in classifica, per un match che può pesare molto nella corsa alla vetta. Palla a due alle 18.

A fine match il commento di coach Valentina Canali: “Buona vittoria, siamo state brave a mantenere sempre una buona concentrazione e una buona intensità, che era quello che volevamo, non scendere ai ritmi più congeniali alle avversarie .Abbiamo attaccato la zona con fluidità e circolazione di palla, e abbiamo anche messo ben 11 triple, dato significativo per noi che storicamente fatichiamo dalla lunga distanza. Bilancio quindi positivo, minuti per tutte le giocatrici e benzina nel motore in vista delle due sfide cruciali con le nostre inseguitrici: sabato prossimo saremo a Gallarate mentre domenica 21 ospiteremo Gavirate. Dovremo lavorare con grande attenzione e motivazione nelle prossime due settimane”.

D’Avino Consulting LBW – Basket Corsico 76-37

(26-10, 40-20, 55-33)

D’Avino Consulting LBW: Bassani 21, V. Aondio 2, M. Aondio 2, Capaldo 6, G. Galli 2, Scola 9, Oddo 3, Rota 5, Cincotto 2, S. Galli 7, Fumeo, Capelliini 17. All.: Canali.

Basket Corsico: Redeghieri, Pontremoli, Folli 2, Russo 4, De Pascale 12, Ceci 9, Magi 3, Rizzi ne, Oliva 7. All.: Zanolli.

RedSpo