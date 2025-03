LBW: LA SQUADRA DI CANALI TORNA ALLA VITTORIA A TRADATE

TRADATE (VA) – Torna alla vittoria la Lecco Basket Women dopo un mese di febbraio non troppo felice sul piano dei risultati, espugnando il campo della Sportlandia Tradate. Prestazione convincente solo nella seconda parte di gara dove la squadra di coach Valentina Canali ha aumentato i giri del proprio motore sia in difesa, che in attacco e ha scavato un solco di 20 punti che non è più stato recuperato. Prima invece alti e bassi.

A un promettente avvio ospite con lo 0-7 del 3′, arriva subito il contro parziale delle varesine con il 9-0 che vale il sorpasso (9-7). Si procede a strappi ed ecco la nuova fiammata bluceleste con i punti di Maria Aondio e Bassani per il 9-16 del 8′. Lecco sembra avere in mano la partita, ma non riesce a trovare l’allungo decisivo restando a stretto contatto delle avversarie che riescono ad andare all’intervallo sul 26-29.

La pausa porta bene alla LBW che rientra in campo più determinata a portare a casa la vittoria. È la difesa a fare la differenza con recuperi e contropiedi che danno il via al parziale di 15-3 che spacca in due la partita sul 29-44 del 28′ con le sorelle Aondio protagoniste: Viola dalla lunetta e Maria in contropiede. La perla finale arriva dalla tripla di Capellini che chiude il quarto sul 31-48. Tradate non ha più energie per recuperare e l’ultimo periodo è pura formalità per Lecco che controlla agevolmente cronometro e punteggio sino al +18 finale.

Una vittoria che dà morale per la classifica con il quarto posto consolidato in virtù della sconfitta di Gavirate, che ora è lontana di 4 punti. Domenica prossima si tornerà a giocare a Malgrate alle 18 con la sfida alle milanesi del Vomm Trezzano. Si tratta di un match dove non ci dovranno essere cali di concentrazione. “Era importante vincere e lo abbiamo fatto – commento di Canali – Abbiamo avuto momenti molto buoni e altri di cali e disattenzioni, siamo sempre troppo altalenanti. Comunque tutte e 12 le ragazze hanno dato impegno e serietà, e abbiamo avuto tanti minuti con quintetti atipici mantenendo comunque il gioco. Ora abbiamo qualche giorno per ricaricare le pile, ci faranno bene”.

Sportlandia Tradate – LBW 44-62 (parziali: 11-17, 26-29, 31-48)

Sportlandia Tradate: Ardito 12, Magazzini 3, Meregaglia 8, Saresini, Rastelli 2, Mari 5, Frigeni 4, Minonzio 2, Battaini, Scandroglio 6, Finazzi 2. All.: Bardelli.

LBW: Bassani 10, M.Aondio 12, G.Galli 2, V.Aondio 7, Scola, Oggioni 7, Oddo 7, Ratti, S.Galli, Cincotto 8, Fumeo, Capellini 9. All.: Canali.