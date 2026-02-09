LBW: LE BLUCELESTI TORNANO AL SUCCESSO CONTRO LEGNANO

MALGRATE – Torna al successo la D’Avino Consulting LBW, che sfrutta il fattore campo contro l’Aba Pink Legnano. La squadra di coach Valentina Canali non attraversa il suo miglior momento di forma e lo dimostra con una prestazione fatta di alti e bassi, ma la gara non è mai realmente in discussione grazie alla netta differenza tecnica tra i due organici. Le basse percentuali al tiro e un gioco non sempre fluido sono gli aspetti che non hanno funzionato in casa lecchese e sui quali si dovrà lavorare durante la settimana.

Dopo un avvio balbettante, che costringe coach Canali a chiamare time-out sul 4-2 al 4’, arriva il primo strappo delle blucelesti: un parziale di 7-0 vale l’11-2 al 7’. Sembra l’inizio di un monologo, ma non è così, perché le ospiti, spinte da Bortoli, rientrano in partita nel secondo quarto fino al 15-12 del 13’. Lecco va a strappi e, dopo aver rischiato di farsi raggiungere, torna a correre trascinata dal capitano Bassani, che infila 7 punti consecutivi per il 29-19 dell’intervallo.

L’inizio del terzo periodo è confortante, con Capellini che si prende la scena insieme a Sara Galli. Le blucelesti piazzano un break di 13-2 che sembra chiudere definitivamente i giochi sul 42-21, ma subito dopo è Bianchin a ricordare che la partita non è ancora finita: 8 punti consecutivi per lei valgono il 42-29.

Da lì in poi la gara non offre ulteriori emozioni, con le lecchesi che controllano il punteggio senza patemi fino al +20 finale, conquistando due punti importanti per la classifica. Ora le blucelesti dovranno sfruttare un nuovo doppio turno casalingo che le vedrà affrontare, nell’ordine, Bollate e Villaguardia.

Le dichiarazioni post gara di Valentina Canali: “Non possiamo certo dire di aver giocato una partita brillante, siamo in piena flessione e dobbiamo cercare di lavorare con pazienza e attenzione per uscire al più presto possibile da questo momento di appannamento. E poi ci manca sempre il fuoco sacro, ci accontentiamo troppo spesso di fare il minimo.Non conosco soluzioni se non continuare a lavorare, con serietà e fiducia”.

D’Avino Consulting LBW – Aba Pink Legnano 57-37 (parziali: 13-6, 29-19, 47-31)

D’Avino Consulting LBW: Bassani 7, V. Aondio 6, M. Aondio, Capaldo 2, Ratti, Scola, Oggioni 2, Rota 2, Cincotto 8, S. Galli 11, Fumeo 2, Capelliini 17. All.: Canali.

Aba Pink Legnano: Farioli ne, Bortoli 16, Bianchin 12, Chittolini 4, Cislaghi, Riccio 2, Ceriani, Sfondrini, Ferrario 3, Pellizzaro, Nieddu. All.: Mariani.

RedSpo