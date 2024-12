LBW: LE RAGAZZE SONO IMBATIBILI IN CASA, ANCHE CORSICO VA KO

MALGRATE – Sesta vittoria casalinga consecutiva e palazzetto di Malgrate che rimane il fortino della Lecco Basket Women. Superato anche Corsico al termine di una gara ricca di insidie con un avversario che si è presentato con gli stessi punti di classifica delle blucelesti. La partenza non è delle migliori per le ragazze di Canali costrette da subito a inseguire.

Prima lo 0-6 e poi il 4-11 firmato da Ceci e Rizzi con una difesa non all’altezza. Nel finale di frazione arrivano 5 punti di fila di Sara Galli con tripla allo scadere per il 13-14. Nel secondo periodo la LBW sistema la difesa e grazie ai punti Oddo prova a scappare sul 24-18 del 15′, ma dall’altra parte le solite Ceci e Rizzi puniscono dalla lunga distanza tenendo a contatto Corsico sul 27-26. Prima dell’intervallo un libero di Cincotto e il canestro di Sara Galli portano lo score sul 30-26.

Gara insidiosa per una LBW che va a corrente alternata. Dopo la pausa le ospiti trovano il sorpasso con l’ennesima tripla di Ceci (30-31), ma poi arriva il monologo delle blucelesti con un 9-0 condito dalla seconda bomba di Oddo che porta al 39-31 del 26′. Anche contro la zona delle milanesi, le lecchesi fanno circolare bene la palla aumentando progressivamente il vantaggio sino al 50-36′ del 30′. La gara sembra in cassaforte con il +14 ma non è così perché basta poco per riaprirla con un 6-0 ospite che costringe Canali al timeout. Il tempo di dare un ulteriore scossa alla squadra che pur tra un po’ di difficoltà riesce a mantenere quel vantaggio necessario per trovare la vittoria che la proietta alle spalle della capolista Vittuone e subito dietro a Sondrio e Sangabriele. Finisce 57-51 con un divario che avrebbe potuto essere maggiore in funzione della differenza canestri per la gara di ritorno.

Venerdì prossimo alle 21:30 la squadra tornerà a giocare in trasferta sul campo non facile di Vertemate dove si dovrà vedere la versione migliore della LBW per poter ambire al successo.

LBW – Pasta Rummo Corsico 57-51 (parziali: 13-14, 30-26, 50-36)

LBW: Bassani 4, M.Aondio 2, G.Galli, V.Aondio 3, Scola 6, Davide 7, Oggioni 2, Oddo 12, Ratti, S.Galli 11, Cincotto 7, M.Rota 3. All.: Canali.

Pasta Rummo Corsico: Redeghieri 6, Manzoli, Pontremoli 5, Ceci 16, Magi, Rizzi 20, Monaco, Cucchi 4, Scardaci. All.: Zanolli.

Le dichiarazioni post gara di coach Valentina Canali: “Abbiamo giocato contro un’ottima squadra, cui vanno i più sinceri complimenti, ed è stata dura portarla a casa, quindi possiamo essere contenti del risultato. La prestazione è stata altalenante, sia in difesa che in attacco e avrei voluto non ci fossero certi cali eccessivi di lucidità e presenza. Ci manca tanta esperienza, ma quella si fa solo giocando e lavorando.Portiamo a casa due punti preziosissimi, ora abbiamo due trasferte impegnative per cui dovremo prepararci al meglio”.