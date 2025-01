LBW: SETTIMA VITTORIA DI FILA CONTRO GAVIRATE

LECCO – Contro Gavirate arriva la settima vittoria consecutiva per una Lecco Basket Women formato rullo compressore. La squadra di Valentina Canali chiude il girone di andata con un bilancio di 10 vittorie e 3 sconfitte, mantenendo violato il palazzetto di casa. Due punti che proiettano le blucelesti a solo 2 punti dal primo posto dietro le tre capoliste Vittuone, Sangabriele e Sondrio.

La gara con Gavirate ha messo in evidenza la solidità delle lecchesi capaci di mettere sotto una formazione tosta con delle individualità importanti come Salzillo e Rios. Lecco parte subito bene giocando in velocità e prima delle fine del quarto il vantaggio tocca la doppia cifra con le triple di Capellini e Oddo che portano al 18-8 del 8′. Le ospiti si affidano alla sola Salzillo per restare aggrappate, ma è troppo poco per fermare l’impeto della squadra di casa che nel secondo periodo tocca il +20 sul 36-16 del 17′.

Dopo l’intervallo Gavirate schiera la difesa a zona che sorprende le blucelesti e la gara si riapre grazie anche alle triple di Porcu e Conte che portano al 42-33 del 24′. Le ospiti però perdono per infortunio al piede sinistro Porcu caduta male su un contrasto di gioco e finiscono per essere nuovamente travolte dalla LBW che allunga sul +18 (55-37). Prima della fine del terzo periodo arriva anche il quinto fallo di Salzillo che mette fuori gioco la miglior giocatrice delle varesine.

L’ultimo quarto è di totale gestione per Lecco che nel finale però si rilassa consentendo a Gavirate di arrivare sino al -14 che decreta la fine del match. Vittoria importante a fini della classifica ma soprattutto per il morale che resta altissimo. Ora si guarda al girone di ritorno che inizierà con la gara casalinga con Aba Pink Legnano che all’andata fece uno scherzetto alla squadra di Canali. Il match è in programma domenica 19 gennaio alle 18 al palazzetto Pietro Scola di Malgrate.

LBW – Pall. Gavirate 73-59 (parziali: 24-11, 40-24, 59-41)

LBW: Bassani 13, M.Aondio 1, G.Galli 2, V.Aondio 13, Davide 8, Oggioni 2, Oddo 10, Ratti 2, S.Galli 4, Cincotto 10, Fumeo, Capellini 8. All.: Canali.

Pall. Gavirate: Porcu 6, Conte 4, Merlo 1, Prodorutti 1, Ceretti 2, Bajric 10, Ossola 6, Rios 13, Salzillo 15. All.: Gardini.

“È stata una buonissima gara, le ragazze hanno interpretato bene le richieste e hanno giocato con energia e applicazione, soprattutto nel primo tempo – ha detto coach Canali a fine match – Dopo l’intervallo siamo entrate un po’ scariche e abbiamo subito un rientro avversario fino al -9, faticando un po’ ad attaccare la zone press proposta dalle ospiti. Poi ci siamo ritarate e abbiamo ripreso a giocare con energia e trovando valide soluzioni anche contro la zona, scappando via fino al +22. Purtroppo un brutto quarto periodo, dove abbiamo mollato in concentrazione e mordente, permettendo alle avversarie di accorciare sino al +14 finale. Dobbiamo registrare di aver espresso una buona pallacanestro, ma purtroppo con pessime percentuali: 16/54 da 2 e 4/14 da tre, dobbiamo migliorare. Portiamo a casa una vittoria bella e importante, e ora testa al girone di ritorno e alla difficilissima sfida casalinga con Aba”.