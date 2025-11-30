LBW SI AGGIUDICA IL DERBY LECCHESE CON VALMADRERA, 9 LE VITTORIE DI FILA

LECCO – La D’Avino Consulting LBW si aggiudica il derby lecchese contro Valmadrera, centrando la nona vittoria consecutiva e mantenendo imbattibilità e primato in classifica.

La partita, testa-coda del girone, rispecchia i pronostici: avvio deciso delle lecchesi, spinte dai canestri di Rota e dalla tripla di Bassani, per il rapido 2-10 al 3’. Nonostante qualche pausa e percentuali al tiro non brillanti, la squadra di Canali chiude il primo quarto sul 7-16. Nel secondo periodo arrivano la tripla di Capaldo e i punti di Viola Aondio, che valgono il +16 (7-23). Valmadrera prova a reagire con Consonni e Zaccone, ma all’intervallo lungo il punteggio è 17-35. La ripresa è a senso unico: le blucelesti spingono sull’acceleratore e piazzano un parziale di 17-0 che chiude virtualmente la gara, con Capaldo e Rota protagoniste. Le giovani valmadreresi trovano il primo canestro del terzo quarto solo dopo 7’ (Tarizzo), e segnano appena 3 punti nella frazione, che termina 20-61. Nel quarto periodo la LBW amministra e amplia il margine grazie alle accelerazioni di Maria Aondio (8 punti nell’ultimo quarto), alla tripla di Giorgia Galli e alla solida prova sotto canestro di Camilla Fumeo (5 punti). La LBW chiude con una vittoria netta e si prepara al prossimo impegno ben più impegnativo: domenica alle 18 arriva Corsico al palazzetto di Malgrate.

A fine derby sentiamo le considerazioni di coach Valentina Canali: “Avevamo poco da chiedere a questa partita e lo sapevamo, avremmo potuto sicuramente essere più incisive, soprattutto nei primi venti minuti, dove invece abbiamo giocato proprio col freno a mano tirato. Il livello di carica agonistica era ai minimi storici, e altresì alcune “ex” hanno forse subito un po’ la pressione di dover dimostrare chissà cosa, finendo col giocare contratte. Poco male, si archivia la pratica, e si va avanti, con un in bocca al lupo alle volenterose ragazze avversarie, e la testa già proiettata ai prossimi importantissimi impegni”.

Dogana Vecchia Starlight Valmadrera – D’Avino Consulting LBW 33-84

(7-16, 17-35, 20-61)

Dogana Vecchia Starlight Valmadrera: Cerolini 5, Monticelli 1, Corti, Tarizzo 6, Zaccone 9, Consonni 7, Provinciali, Beretta, Anderbegani 3, Crippa, Tagliani, Colombo 2. All.: Zucchi.

D’Avino Consulting LBW: Bassani 11, V.Aondio 9, M.Aondio 8, Capaldo 11, G.Galli 5, Scola 1, Rota 18, Cincotto 6, S.Galli 7, Fumeo 5, Levi 1, Capellini 2. All.: Canali.

