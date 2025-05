LBW SI ARRENDE AL BASKET CREMA, SFUMA IL SOGNO SERIE B

LECCO – La LBW non riesce non forzare la serie a gara 3 e si deve arrendere alla forza del Basket Team Crema, che vola così in finale dove affronterà la vincente della sfida tra Ororosa e Sangabriele Milano. In palio il passaggio in serie B. Partita generosa per le blucelesti, che per oltre 30′ hanno tenuto testa alla compagine di Bacchini. Primo quarto di dominio lecchese con il vantaggio che tocca la doppia cifra sul 13-2 del 7′. Nonostante l’interruzione del gioco per un guasto alla consolle del tabellone, la LBW riesce a mantenere la concentrazione sia in attacco che in difesa lasciando poco o nulla alle ospiti. Solo nel finale ci pensa Severgnini a ridurre lo strappo con 6 punti di fila che portano al 13-8. Anche nel secondo quarto la squadra di casa parte a mille trovando 2 triple con Sara Galli che firmano il massimo vantaggio sul 20-8 del 13′. Crema continua a litigare con il canestro e segna solo dalla lunetta con Rizzi tornando a -6 (20-14), poi altra tripla di Sara Galli per il 27-16, ma prima dell’intervallo arriva la reazione delle ospiti con Rizzi e la tripla sulla sirena di Caccialanza che manda le squadre al riposo sul 27-22. Dopo la pausa regna l’equilibrio. Crema viene tenuto in piedi dal duo Rizzi e Pappalardo con la prima che fa 2/2 dalla lunetta per il pareggio a quota 32-32. Lecco inizia a faticare in attacco soprattutto sotto le plance ma trova ancora punti da fuori con la solita Sara Galli che infila altre 2 triple e due liberi con Scola per l’ultimo vantaggio (40-38), poi Pappalardo conquista un rimbalzo in attacco, segna e subisce fallo. Il libero supplementare porta al sorpasso sul 40-41 e da li in poi Crema metterà la freccia e non verrà più raggiunta. Infatti nell’ultimo periodo sono le due triple di Occhiato a mettere l’impronta sul successo. Si arriva sul 43-50 e Lecco non ha più le energie per riaprire i giochi con palle perse. Pappalardo e Caccialanza segnano ancora da fuori per il +14 (47-61) che chiude definitivamente i giochi e spalanca le porte della finale per Crema. La stagione buceleste termina con il raggiungimento della semifinale.

LBW – Basket Team Crema 53-63 (parziali: 13-8, 27-22, 40-41)

LBW: Bassani 9, M. Aondio, G. Galli ne, V. Aondio 3, Scola 4, Davide, Oggioni 6, Oddo 4, S. Galli 17, Cincotto, Rota, Capellini 10. All.: Canali.

Basket Team Crema: Mercadante ne, Priore ne, Volpi ne, Pellegrini, Radaelli 2, Caccialanza 6, Guerrini 2, Occhiato 7, Severgnini 8, Gaudioso ne, Rizzi 19, Pappalardo 18. All.: Bacchini.

Il commento di coach Valentina Canali: “Chiudiamo questa stagione brillante con una sconfitta 2-0 nella serie che è onesta e rispecchia il valore della squadra di Crema, formazione di livello assoluto che già avrebbe ben figurato in serie B quest’anno, e cui facciamo i nostri complimenti e l’augurio di centrare l’obiettivo perseguito. Noi abbiamo giocato una bella partita, con tanto orgoglio e determinazione, con carattere, dimostrando di esserci e con merito. Siamo state sopra per 25′, giocando bene e costruendo, poi alla lunga noi siamo calate e Crema è invece salita di livello, iniziando a vedere il canestro larghissimo, mentre noi, contro zona pari, dispari, box and One, nel secondo tempo non siamo più riuscite a trovare il canestro con continuità.

Abbiamo sbagliato ancora molto, soprattutto perdendo tanti palloni e con alcune scelte sbagliate di troppo, oltre che con una certa imprecisione ai liberi, mentre le avversarie, sul finale, sono state chirurgiche. Il -10 finale è fin troppo eccessivo per quanto dimostrato nei primi 30′, ma questo è lo sport. In finale va meritatamente Crema, ma dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto, di una stagione ricca di successi e di un percorso in crescendo. Sono fiera delle ragazze e ringrazio ciascuna di loro, così come ringrazio i miei assistenti Salvatore e Maria Cristina per il supporto preziosissimo. È stata una bellissima stagione, e dobbiamo guardarla con il sorriso di chi ha fatto qualcosa di importante”.