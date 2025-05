LBW VINCE GARA 3 CONTRO LODI, IN SEMIFINALE SFIDA A CREMA

LECCO – La LBW vince gara 3 e raggiunge la semifinale playoff dove affronterà il Basket Crema. Dopo la sconfitta infrasettimanale di Lodi ci si aspettava una reazione è così è stato, con una prestazione convincente che ha confermato tutte le qualità di questa squadra. Grinta, carattere e determinazione. Gara 3 è stata a senso unico, con una LBW che preme subito sull’accelleratore e scappa via già nel primo quarto. Un periodo dove le triple la fanno da padrona in casa lecchese con ben 5 realizzate. Dal 6-4 del 5′, l’attacco bluceleste diventa super e arriva il parziale di 22-7 che spacca in due la partita sul 28-11. Determinante l’apporto di Capellini rimasta a bocca asciutta nelle prime due partite, insieme alla solita Bassani. Lecco mette subito al muro Lodi e lo tiene a distanza anche nel secondo periodo anche se calano comprensibilmente le percentuali al tiro. È la difesa a fare la differenza e il divario resta immutato anche all’intervallo sul 43-25.

Nel terzo periodo la LBW si adatta bene al cambio di difesa con il passaggio a zona di Lodi e aumenta il divario giocando in velocità e con buona circolazione di palla. Lo scarto tocca il +25 alla fine del periodo con le triple di Capellini e Scola per il 62-37. Nell’ultimo quarto arriva l’inevitabile calo di concentrazione delle blucelesti che comunque non compromette il risultato. La LBW controlla senza particolari problemi e porta a casa un referto rosa che come detto la proietta in semifinale. Ora ci sarà una settimana di sosta, poi nel weekend del 17/18 maggio si giocherà gara 1 sul campo del Basket Crema, che ha eliminato in due partite il Basket Corsico. Orari e date delle sfide verranno comunicati in settimana.

LBW – Basket Lodi 72-55 (parziali: 28-11, 43-25, 62-37)

LBW: Bassani 18, M. Aondio 2, Capaldo, V. Aondio 5, Scola 7, Davide 5, Oggioni 4, Oddo, Ratti, S.Galli 9, Cincotto 6, Capellini 16. All.: Canali.

Basket Lodi: Degli Agosti 8, Parmesani 3, Sangalli, Bellinzoni 6, Vitelli, Maiocchi 8, Spoldi, Bombelli 11, Savoia 10, Ercoli, Contu 9, Vallè. All.: Rossi.

Le dichiarazioni di un’euforica Valentina Canali: “Una partita super, le ragazze sono state bravissime. La sconfitta di mercoledì ha lasciato in tutte rammarico e voglia di riscatto, e oggi sono scese in campo motivate, concentrate e con tantissima cattiveria agonistica. Abbiamo giocato una partita eccellente, solide in difesa e molto corali in attacco, siamo state brave a controllare meglio i rimbalzi e più lucide nel gestire i ritmi di gioco, quando spingere e quando ragionare. Nel primo tempo, e in particolare nel primo quarto, abbiamo avuto percentuali molto buone, ritrovando anche una certa affidabilità dai 3 punti, e questo ci ha permesso di aprire il campo ma soprattutto di avere tanta fiducia. Non abbiamo mai smesso di spingere, siamo calate solo un poco nel quarto periodo, che infatti abbiamo perso, ma ci sta, siamo comunque state brave a gestire. Ci godiamo questo successo, abbiamo raggiunto la semifinale ed è un grandissimo risultato, che ci gratifica per un anno di impegno e lavoro serio. E ora cercheremo di preparare al meglio la serie con Crema, che parte sicuramente favorita, ma noi ci faremo trovare pronte per dare del filo da torcere, senza dubbio. Da ultimo tengo a fare i complimenti alle avversarie, è stata una serie intensa, avvincente ed estremamente corretta. E voglio dire grazie al nostro pubblico per il sostegno così caloroso e impagabile, una vera spinta in più.