LC.POLIS: I CIVICI SI CONFRONTANO E GUARDANO AL FUTURO

Gli amministratori che fanno riferimento al gruppo “Civici per la Provincia-Lc.Polis” si sono riuniti in gruppo, a Galbiate nella serata del 8 ottobre 2024, per valutare l’esito delle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale e per sviluppare la strategia per le prossime attività.

L’ampia disamina dei dati del risultato elettorale ha tra l’altro messo in evidenza i seguenti punti:

– una campagna elettorale, forse trasformata nella narrazione di taluni in una sorta di pseudo-referendum sulla Presidente della Provincia, da confermare o da mandare a casa, quando in realtà ci si limitava al rinnovo del solo Consiglio;

– l’assenza di un dibattito sul programma da attuare nei prossimi anni (di fatto solo i “Civici per la Provincia” hanno presentato e discusso nei territori di contenuti e di “idee programmatiche’’);

– la conferma dei numeri dei seggi assegnati alle tre liste concorrenti, visto che il nuovo Consiglio conferma infatti i tre gruppi con gli stessi numeri di Consiglieri (6-5-1) del Consiglio uscente;

– un rilevante cambiamento di persone per quanto riguarda i Consiglieri (tutti i gruppi presentano nuovi amministratori che per la prima volta siederanno nel Consiglio);

– la matematica (per chi sa analizzare i flussi) che stabilisce in ogni caso (in presenza di 3 o 2 liste) che la maggioranza uscente di centrodestra (6 Consiglieri, più la Presidente) rimane maggioranza.

I Civici sono pronti, proseguendo nelle intenzioni e nelle modalità espresse nel precedente Consiglio, a sostenere Cesare Colombo (Sindaco di Valmadrera) nel nuovo incarico di Consigliere e capogruppo dei Civici in Provincia. L’approccio dei Civici sarà critico ma costruttivo, con l’invito a tutti i dodici eletti a lavorare, nel rispetto dei ruoli, per migliorare i risultati dell’azione amministrativa della Provincia. I Civici per la Provincia confermano la volontà di continuare a dar voce e rappresentanza ai tanti amministratori eletti nelle liste civiche locali e intendono sviluppare meglio i contenuti del documento “Lc.Polis’’, già inviato a luglio a tutti gli amministratori locali.

L’ampio dibattito ha visto tutti concordi nel ribadire i valori del ‘’civismo’’ e della volontà di contribuire ad amministrare ‘’bene’’ il territorio, avendo comunque una visione ed una strategia a medio e lungo termine. Il prossimo incontro del gruppo dei “Civici-Lc.Polis”, dopo l’insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sarà dedicato all’organizzazione delle prossime attività del gruppo, anche finalizzate a discutere di contenuti a livello sovracomunale. Nell’azione del gruppo vi sono proposte da sviluppare e sostenere nell’ambito di una visione a medio termine, in particolare per un’efficace sintesi della rappresentanza territoriale, così come illustrato nell’estratto delle linee programmatiche che qui alleghiamo.

Ricordiamo che il gruppo è aperto a nuove adesioni. L’invito è rivolto ai tanti amministratori locali eletti in liste civiche.