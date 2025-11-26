LE CASERME DELL’ARMA DI LECCO ILLUMINATE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

LECCO – In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, le caserme del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco e la Compagnia dei Carabinieri di Merate sono state illuminate di arancione nell’ambito della campagna internazionale “Orange the World”, sostenuta in Italia da Soroptimist International.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare istituzioni e cittadini contro la violenza sulle donne, colorando di arancione edifici, monumenti e luoghi simbolici.

Presso le caserme dei Carabinieri di Lecco e Merate sono allestite, sin dal 2017, due stanze protette, per accogliere le denunce delle vittime in un ambiente sicuro e riservato, nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”, sempre promosso da Soroptimist International.