LECCO – Sabato 15 luglio al Palataurus di Lecco la Giornata delle Comunità Burkinabè italiane. Infatti quest’anno Lecco è stata scelta per ospitare l’annuale incontro tra le comunità originarie del Burkina Faso nel nostro Paese.

L’incontro è patrocinato dalla Federazione delle associazioni italiane dei cittadini burkinabè F.AB.I. e dalla A.B.L.P., e vedrà una nutrita partecipazione politica del paese africano tra qui l’ambasciatore del Burkina Faso in Italia, il ministro del commercio del governo in carica, oltre a personalità come calciatori e musicisti di origine Burkinabè.

La giornata inizierà con un forum economico alle 9:30 sui rapporti commerciali e le possibili partnership tra i due paesi per proseguire nel pomeriggio con un torneo di calcio presso il centro sportivo del Bione tra le rappresentati delle varie comunità.

La sera è prevista una cena tradizionale del Burkina Faso e musica con diversi cantanti che si alterneranno sul palco con musica che spazia dal tradizionale al moderno. Tutte le attività sono aperte alla partecipazione libera della cittadinanza.